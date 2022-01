Porto Alegre Abastecimento de água na região do bairro São José normaliza gradualmente nesta quinta em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2022

Caminhões-pipa levam água às comunidades afetadas Foto: Luciano Lanes/PMPA Caminhões-pipa levam água às comunidades afetadas. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informa que todos os bombeamentos da Estação São José II, em Porto Alegre, foram retomados na manhã desta quinta-feira (6). Os últimos deles, da estação Chácara dos Bombeiros, foram religados no final desta manhã para parte do bairro São José, Morro da Cruz e Vila Vargas, que permaneciam sem água. A recuperação do sistema de abastecimento é lenta e gradual e depende da quantidade de água que vai sendo consumida e enchendo os reservatórios das casas, segundo o Dmae.

No final da tarde, equipes localizaram um cano de 110 mílimetros de diâmetro que estava rompido e impede a água de chegar com força total até a estação Chácara dos Bombeiros. Técnicos estão realizando o conserto e a previsão é de que seja concluído nesta noite, com a expectativa de que o abastecimento normalize de forma mais efetiva.

Em outra áreas onde ainda há falta de água, é necessário que os moradores informem a subprefeitura do Partenon para que o Dmae siga enviando caminhões-pipa, como tem feito desde a segunda-feira, quando foram atendidos 21 locais, entre eles, hospitais, Unidades Básicas de Saúde e instituições prisionais.

Entre quarta e quinta-feira, dias 4 e 5, foram realizados outros 37 roteiros às localidades afetadas pela parada da Estação São José II. Nestes três dias, sete caminhões atenderam em três turnos (manhã, tarde e noite) unidades de saúde, abrigos e ruas das comunidades. O Dmae contratou ainda mais dois caminhões-pipa para auxílio no abastecimento de instituições prisionais no turno da noite.

Na manhã desta quinta, caminhões levaram água ao entorno das ruas Dona Ani esquina com Libertação, Manoel Bitencourt esquina com rua da Represa e Maria Apolônia Chaves esquina com Sargento Ronaldo Machado. “Todos os esforços do Dmae estão sendo concentrados para resolver a situação de falta de água que atingiu a Zona Leste desde o domingo. Seguimos no atendimento às comunidades com o auxílio da subprefeitura e no envio de caminhões-pipa até que todos estejam com água na torneira”, afirma o diretor-geral, Alexandre Garcia.

O que aconteceu

Após o rompimento de tubulação na estação São Manoel, no bairro Santana, no domingo (2), cerca de 27 localidades, entre elas o bairro São José, ficaram desabastecidos, segundo o órgão. Com o fim do conserto emergencial na São Manoel na noite de segunda, a estação São José II foi religada.

No entanto, ocorreu um curto circuito e os dois grupos motor-bomba desta outra estação queimaram. Com isto, as localidades de Partenon, Coronel Aparício Borges, São José, São José Comunitária e Vila João Pessoa seguiram sem o fornecimento de água. As equipes do Departamento conseguiram instalar dois novos grupos motor-bomba por volta das 6h da manhã da quarta-feira (5). Enquanto isso, o Dmae enviou caminhões-pipa para auxiliar a população durante o conserto.

