Inter Abel avalia derrota para o Sport como "péssima" noite, mas relembra que Inter segue na liderança

11 de fevereiro de 2021

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

11 de fevereiro de 2021

O Inter tropeçou na noite desta quarta-feira (10) e agora vê a liderança do Brasileirão ameaçada. A derrota por 2 a 1 para o Sport acendeu um alerta para a equipe colorada, que poderia ter aberto quatro pontos de diferença do segundo colocado, o Flamengo, mas agora fica a apenas um.

Após a partida, o técnico Abel Braga foi sincero e considerou a noite como “péssima”. Resumiu os dois gols feitos pelo Leão como erros graves da equipe colorada: “A noite não é boa, é péssima. Não vamos deixar cair porque o momento mais difícil que o Inter passou no campeonato foi justamente quando cheguei. Não perdíamos desde aquele jogo contra o Fluminense. Depois daquilo tivemos uma reação extraordinária do grupo. Os dois gols foram de erros nossos. Mesmo com um jogador a menos, finalizamos mais, tivemos mais posse de bola, vivemos um jogo de ataque contra defesa. Vocês não podem esquecer que nós ainda somos líderes. O Inter depende só de si, de mais ninguém“, destacou.

O comandante seguiu a linha de que os erros em momentos decisivos foram os principais culpados pela derrota. Dentre eles, aos 26 minutos, quando Uendel foi expulso, e na jogada do segundo gol do Sport, já nos acréscimos do primeiro tempo, quando Marcelo Lomba acreditou que a bola sairia pela linha de fundo e parou. “Na tomada de decisão, falhamos. E você não pode falhar na tomada de decisão. Foram dois gols meio inexplicáveis, mas isso passou. Nós vamos para São Januário fazer nosso melhor e tentar ganhar.”, expressou Abel.

Ainda sobre o segundo gol, Abel explicou que ele mesmo achou que a bola tinha saído pela linha de fundo: “Não estou falando nada da arbitragem, mas eu não vi o gol, quando o cara cruzou, virei as costas. Posso estar enganado, mas a bola saiu. Se não saiu, foi um erro grave nosso. O segundo gol é um gol maluco. Não dá para explicar, não vi ainda”.

Mesmo com a derrota, o Inter segue na liderança do Brasileirão, com 66 pontos. Na próxima rodada, encara o Vasco, no domingo (14), às 16h, em São Januário.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

