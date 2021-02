Inter Após derrota contra Sport, Inter foca em Vasco para manter a liderança do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











O colorado volta a campo contra o Vasco da Gama no próximo domingo (14) Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 11 de fevereiro de 2021

Um dia após a derrota para o Sport, no Beira-Rio, e a quebra da invencibilidade de 11 partidas no Campeonato Brasileiro, o Inter foca em mais uma final para manter sua colocação no topo da tabela. Foram 80 dias sem saber o que era perder na competição nacional e agora o colorado cuida o vice-líder, Flamengo, que se aproximou e está a apenas um ponto de distância.

O próximo compromisso do time gaúcho é diante do Vasco da Gama, no próximo domingo (14), às 16h no estádio São Januário. Em coletiva concedida pós jogo, o técnico Abel Braga destacou “Temos que entrar em campo (contra o Vasco) com tranquilidade e com seriedade, acreditando que podemos. Só dependemos de nós”.

Para enfrentar o clube carioca, o Inter não contará com as presenças de Patrick, suspenso pelo terceiro cartão amarelo e Uendel expulso. Zé Gabriel e Leandro Fernandez também estão fora da partida por terem tomado cartão vermelho e amarelo, respectivamente, no banco de reservas.

Entretanto, o colorado recebe as voltas do volante Rodrigo Lindoso, e do lateral-esquerdo Moisés. Ainda, a principal atração deve ficar por conta da volta do artilheiro Thiago Galhardo ao elenco, machucado desde o jogo contra o Goiás. A partida diante do Vasco será a antepenúltima do Inter no Campeonato Brasileiro e a última antes do confronto direto contra o Flamengo no dia 21 de fevereiro.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter