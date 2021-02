Inter No Beira-Rio, com um a menos, Inter perde para o Sport por 2 a 1

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2021

Patrick fez o gol do time colorado. (Foto: Ricardo Duarte/ Internacional) Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 10 de fevereiro de 2021

Líder do Campeonato Brasileiro, o Inter recebeu, nessa quarta-feira (10), no estádio Beira-Rio, o Sport pela 35ª rodada. O colorado tenta manter a ponta da tabela para conquistar o título nacional que não vence desde o ano de 1979. Sem novidades na escalação, o técnico Abel Braga foi com força máxima enfrentar a equipe do Recife.

PRIMEIRO TEMPO

A primeira etapa foi muito movimentada. O Inter começou marcando em cima e pressioando, mas a defesa muito bem postada do Sport não dava espaços. Uendel, aos 25 minutos de jogo, foi expulso após falta em contra-ataque do time pernambucano.

Rodrigo Dourado aos 39 minutos, errou passe na intermediária e com isso, Marquinhos tocou a bola de calcanhar para Marcão que ficou cara a cara com o goleiro Marcelo Lomba, colocando os pernambucanos a frente do placar. Sport 1×0 Inter.

Não demorou muito para a reação colorada. Patrick, um minuto após o gol sofrido, aproveitou bate rebate na grande área e chutou forte para o fundo das redes sem chances para o goleiro Luan Polli. Inter 1×1 Sport.

Já nos acréscimos, em lance contestável, Patric cruzou para a área colorada, e o time colorado parou achando que a bola tinha saído de campo. Contudo, Júnior Tavares acreditou na jogada e tocou a bola para Dalberto que teve apenas o trabalho de rolar para o fundo da rede do time da casa. O primeiro tempo acabou com o time de Recife a frente do placar. Sport 2×1 Inter.

SEGUNDO TEMPO

Com um a menos, o Inter ainda encontrava certa dificuldade para furar a defesa do Sport. Com uma linha defensiva de cinco, a equipe de Jair Ventura se mantinha recuada, com os defensores bem posicionados na entrada da área.

Sem conseguir se impor, a equipe colorada sofria para tentar a virar a partida. O Sport ainda conseguia encontrar chances, mas nenhuma perigosa. O técnico Abel Braga fez mudanças mas nada que assustasse o goleiro Luan Polli.

O Inter ia dando sinais de cansaço no fim de jogo. Time corria com um a menos desde os 25 do primeiro tempo e seguiu assim.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

