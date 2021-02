Inter Com três reforços, Gurias Coloradas se reapresentam e dão início à temporada 2021

10 de fevereiro de 2021

Foto: Mariana Capra / S.C. Internacional

10 de fevereiro de 2021

De olho no início da temporada, as Gurias Coloradas se reapresentaram na tarde desta terça-feira (09). O elenco foi recepcionado no Estádio Beira-Rio e recebeu as boas vindas do Departamento de Futebol e membros do Conselho de Gestão. Este é o primeiro ano em que o futebol feminino colorado faz parte da pasta do Departamento de Futebol do clube. Na recepção, falaram Alessandro Barcellos, presidente colorado, Humberto Busnello, quarto vice-presidente, João Patrício Herrmann, vice-presidente de Futebol, Claudio Curra, diretor de Futebol Feminino, e Leonardo Menezes, gerente de Futebol Feminino.

Após a conversa no gramado do Beira-Rio, Alessandro Barcellos, João Patrício Herrmann e Claudio Curra concederam coletiva e projetaram o ano do futebol feminino colorado.

“Sabemos daquilo que é compromisso nosso: a utilização das categorias de base, a ampliação do nome, da marca e do trabalho do Internacional pelo Brasil, e a garantia de queo Clube, como um todo, trabalha no mesmo sentido de fortalecer o futebol feminino,trazendo a equipe principal para jogar no Beira-Rio, a nossa casa”, declarou o presidente, reforçando o compromisso de realizar os jogos das Gurias Coloradas no estádio do clube.

A tarde foi de reapresentação, mas tambem de apresentação. Reforços das Gurias Coloradas para a temporada 2021, a goleira Vivi Holzel e as atacantes Wendy Carballo e Luana Grabias foram oficialmente apresentadas. Vivi, goleira de 31 anos, soma passagens pela Seleção da técnica Pia Sundhage, e foi contratada após defender as cores do Palmeiras, onde conquistou o prêmio de Melhor Goleira do Paulistão 2020.

A atacante uruguaia Wendy Carballo é uma das principais promessas do seu país. Aos 18 anos, já soma 79 gols marcados em campeonatos oficiais. Ela desembarca no Beira-Rio após passagem pelo Arachanas de Melo, no Uruguai, mas também já possui em seu currículo passagens pela seleção de base uruguaia e pela principal.

Já a atacante Luana Grabias, está de volta ao Inter. A atleta esteve no clube em 2019, e retorna às Gurias Coloradas aos 21 anos. Somando passagem pelo futebol estadunidense, Grabias já conquistou o Sul-Americano Sub-20 de 2018 com a Seleção Brasileira e o Campeonato Amazonense de 2018 com o Iranduba.

A temporada 2021 já tem início no próximo dia 28 de março começa o Brasileirão Feminino, primeiro torneio do ano.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

