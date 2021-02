Inter Cuesta chega a 200 jogos com a camisa colorada e recebe homenagem

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2021

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Das mãos do presidente Alessandro Barcellos e do vice de futebol João Patrício Herrmann, o zagueiro Victor Cuesta recebeu uma homenagem do clube por causa dos 200 jogos completados com a camisa colorada.

Em postagem em redes sociais, o Inter parabenizou o argentino pelo feito. Victor Cuesta está desde março de 2017 em Porto Alegre e já marcou oito gols pelo colorado.

Com o zagueiro argentino confirmado como titular, o Inter entra em campo nesta noite, às 19h diante do Sport no estádio Beira-Rio em busca do tetracampeonato Brasileiro.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

