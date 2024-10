Geral Aberta a Oktoberfest em Santa Cruz do Sul

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2024

Oktoberfest de Santa Cruz do Sul ressalta a cultura germânica e fomenta o turismo local. (Foto: Joel Vargas/Ascom GVG)

O vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, participou da abertura oficial da 39ª Oktoberfest de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, na noite de quinta-feira (10). No ano em que o Estado celebra os 200 anos da imigração alemã, a festa germânica exalta a força, resiliência e superação dos gaúchos após as enchentes de maio.

Após celebrar a organização do evento no Parque da Oktoberfest do município, Gabriel Souza lembrou da tragédia climática no Estado e que Santa Cruz do Sul, uma das regiões mais atingidas pela enchente no mês de maio, serviu como base de operações e ajuda humanitária do Executivo. “Sou testemunha dessas ondas de solidariedade, jamais vou esquecer. Mas o Rio Grande está se reerguendo cada vez mais. Estamos vendo a reconstrução ocorrer, a economia sendo reativada, estamos dando a volta por cima. E esta é a Oktober da reconstrução, da superação”, afirmou o vice-governador.

O presidente da 39ª Oktoberfest e delegado regional, Luciano Menezes, agradeceu o esforço dos voluntários do evento e também lembrou que o local serviu de ponto de apoio durante as enchentes. “Nesse pavilhão vivemos uma situação adversa por conta da enchente. Mas não perdemos a capacidade de resiliência, que é uma marca dessa comunidade”, disse Menezes.

Gabriel percorreu o parque e acompanhou a apresentação da tropa da Brigada Militar. Ele visitou também as instalações da Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra) e o pavilhão da agricultura familiar.

Bicentenário

A imigração alemã para o Brasil completou 200 anos em 25 de julho deste ano. A data marca a chegada dos primeiros imigrantes de língua alemã em São Leopoldo.

A Comissão Oficial do Bicentenário da Imigração Alemã foi instituída pelo governador Eduardo Leite em 2021. Em 2023, a comissão foi reformulada para incluir novas instituições e eventos em mais regiões no Estado.

Neste ano, as celebrações ocorrem em diferentes cidades gaúchas e irão se estender até dezembro.

A 39ª Oktoberfest

Com uma tradição de quase quatro décadas, a Oktoberfest de Santa Cruz do Sul é considerada a maior festa alemã do Rio Grande do Sul e a segunda maior do Brasil. O evento ressalta a cultura germânica e é uma forma de atrair o público do Estado e do país para fomentar o turismo local.

Os festejos ocorrem em três momentos diferentes do mês: de 10 a 13, 17 a 20 e também entre 24 e 27 de outubro. Os visitantes contarão com cerca de 130 expositores, 40 pontos de gastronomia e diversas atrações musicais nacionais e da região. As informações são do Palácio Piratini.

