Geral Furacão Milton é rebaixado para ciclone pós-tropical horas após deixar a Flórida; ao menos 16 pessoas morreram

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2024

O Milton trouxe tornados e inundações e ainda traz o risco de mais tempestades ao sul dos Estados Unidos. (Foto: Reprodução)

O furacão Milton tocou o solo da Flórida na noite de quarta-feira (9), classificado como um furacão de categoria 3 (com ventos de 193 km/h). Após deixar um rastro de destruição no Estado, ele foi rebaixado para a categoria 1, com ventos de 138 km/h, no começo da manhã dessa quinta-feira (10). À tarde, o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC) afirmou que Milton passou a ser classificado como um ciclone pós-tropical.

Autoridades locais confirmaram 16 mortes, metade em decorrência de dois tornados causados pelo furacão, e mais de 3 milhões de pessoas ficaram sem energia em todo o Estado.

O Milton trouxe tornados e inundações e ainda traz o risco de mais tempestades ao sul dos Estados Unidos. As autoridades estavam pedindo que as pessoas não saíssem para ver áreas impactadas pelo furacão, pois isso poderia atrapalhar a movimentação de socorristas.

O furacão atingiu a Flórida duas semanas depois que o furacão Helene matou pelo menos 225 pessoas no mesmo Estado, além de Geórgia, Carolina do Sul, Tennessee, Virgínia e Carolina do Norte (este o Estado mais afetado). Centenas de pessoas continuam desaparecidas.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, disse que pelo menos 125 casas – muitas delas pré-fabricadas – foram destruídas por conta do Milton.

Notícias falsas

Em outra frente, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu nessa quinta-feira (10) para que Donald Trump “arrume o que fazer”, após o republicano criticar e espalhar notícias falsas sobre os esforços do governo para enfrentar os estragos causados pelos furacões Milton e Helene.

“Você está brincando comigo?”, reagiu Biden, quando perguntado por um repórter, se ele tinha falado com Trump para pedir que ele parasse de disseminar desinformação.

Em seguida, Biden olhou diretamente para uma câmera de TV e disse: “Senhor presidente Trump, ex-presidente Trump: arrume o que fazer, cara, ajude essas pessoas”.

Enquanto a Flórida se recuperava das passagens dos furacões Milton e Helene, Trump e seus aliados republicanos espalharam uma série de mentiras sobre a resposta da Casa Branca.

As informações distorcidas apontam particularmente para a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (Fena). Além disso, o republicano fez acusações falsas de que governo Biden teria desviado recursos destinados aos afetados pelas tempestades.

“Disseram que propriedades estão sendo confiscadas, mas isso não é verdade. Dizem que as pessoas afetadas por essas tempestades receberão 750 dólares [R$ 4 mil] em dinheiro e nada mais. Isso não é verdade”, ressaltou Biden durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca.

“Dizem que o dinheiro necessário para essa crise está sendo desviado para os migrantes. Que ridículo. Não é verdade”, acrescentou. As informações são do jornal O Globo, da BBC News e do portal de notícias G1.

Furacão Milton é rebaixado para ciclone pós-tropical horas após deixar a Flórida; ao menos 16 pessoas morreram

