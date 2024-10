Geral Flórida começa avaliar os danos e a limpar os destroços após passagem do furacão Milton

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2024

Imagem mostra a devastação causada pelo furacão Milton em Palm Beach, na Flórida. (Foto: Reprodução)

À medida que o furacão Milton se movia para o leste, passando de Cabo Canaveral, alguns condados da Flórida (EUA) já começavam a avaliar os danos causados pela tempestade e a limpar os destroços da destruição. Autoridades locais confirmaram 16 mortes, metade em decorrência de dois tornados causados pelo furacão, e mais de 3 milhões de pessoas ficaram sem energia em todo o estado. Milton tocou o solo da Flórida na noite de quarta-feira, classificado como um furacão de categoria 3 – com ventos de 193 km/h – mas já provocava fortes chuvas e uma onda de tornados antes de chegar ao continente.

O furacão foi rebaixado para a categoria 1, com ventos de 138 km/h, no começo da manhã desta quinta-feira (10). À tarde, o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC) afirmou que Milton passou a ser classificado como um ciclone pós-tropical. “Condições de tempestade tropical e surto de tempestade ainda estão ocorrendo em partes da costa sudeste dos EUA”, advertiu o centro.

Autoridades nos condados de Hillsborough e Pasco, na Costa do Golfo (oeste da Flórida), disseram que começaram os esforços de recuperação nessa quinta-feira, enquanto a prefeita de Tampa alertou que o risco para os civis ainda não havia acabado. O governador Ron DeSantis afirmou em entrevista coletiva que ainda “é muito cedo” para dizer quantas pessoas morreram.

Até a noite dessa quinta, cinco mortes foram confirmadas no Condado de St. Lucie, onde autoridades disseram que tornados atingiram o solo – uma atualização do balanço anterior que relatava quatro mortes. A polícia de St. Petersburg também confirmou duas mortes relacionadas à tempestade. Já o xerife do Condado de Volusia, Michael J. Chitwood, confirmou três vítimas fatais até agora. Uma pessoa também morreu no Condado de Citrus, quando uma árvore caiu sob um veículo, atingindo o motorista.

Algumas das mortes confirmadas em St. Lucie ocorreram em um parque de casas pré-fabricadas que as autoridades do condado atenderam na quarta-feira durante uma janela de tempo entre os tornados e a chegada dos ventos do furacão Milton, explicou o porta-voz do condado, Erick Gill, à “CNN News Central”, mas sem detalhar quantos morreram lá. Vítimas fatais também foram confirmadas em uma comunidade de aposentados na cidade de Fort Pierce.

Mais cedo, o xerife do condado St. Lucie, Keith Pearson, disse à rede americana ABC News que “múltiplas fatalidades” foram registradas no Spanish Lakes Country Club Village, atingido por um tornado, mas sem detalhar o número.

“Suas casas inteiras com eles [os residentes] dentro foram levantadas, movidas, destruídas. Quero dizer, tudo no furacão ou no caminho deste tornado desapareceu”, afirmou Pearson, que horas depois publicou um vídeo na página do Facebook de seu departamento alertando os moradores para que procurassem abrigo.

O presidente Joe Biden, citado pela rede CNN, afirmou que ainda é muito cedo para ter uma dimensão total dos danos causados pelo Milton, acrescentando que “medidas que salvam vidas fizeram a diferença” para atenuar o número de mortes.

“Ainda há condições muito perigosas no estado”, declarou o presidente Biden da Casa Branca, e advertiu: “As pessoas devem esperar que suas autoridades liberem tudo antes de sair.”

Biden também afirmou que, em passagens de furacões anteriores, muitas vidas foram perdidas após o primeiro impacto e as consequências imediatas. Destacou que ele e a vice-presidente e atual candidata democrata à Presidência, Kamala Harris, estão em contato com as autoridades locais e oferecendo “tudo o que precisam”. As informações são do jornal O Globo.

