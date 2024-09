Rio Grande do Sul Abertas as inscrições para a 19ª Travessia Torres-Tramandaí

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2024

Marcada para o dia 25 de janeiro, edição do evento terá novidades. (Foto: Claiton Dornelles/Arquivo Sesc-RS)

Uma das mais tradicionais corridas de praia do Brasil, a travessia Torres-Tramandaí (Litoral Norte gaúcho) tem inscrições abertas para a próxima 19ª edição, em 25 de janeiro (sábado). O evento terá uma novidade: a inclusão de provas com 8,3 e 21 quilômetros de distância, em paralelo às modalidades de 42 e 84 quilômetros.

Outra mudança é na organização, agora por conta do Clube de Corredores de Porto Alegre (Corpa), responsável pela Maratona Internacional de Porto Alegre. Diretor da entidade, Paulo Silva ressalta:

“A travessia já é bem conhecida por atletas de todo o País, devido aos desafios de longa distância. Mantivemos essa característica e adicionamos extensões mais curtas, a fim de permitir também a participação de quem ainda não é tão experiente nesse evento que marca o calendário esportivo da temporada de verão no Rio Grande do Sul”.

Interessados devem acessar o site especializado esportif.com.br até 15 de dezembro. Não é permitida a participação de menores de 16 anos. As vagas têm preço promocional para o primeiro lote. De acordo com a Corpa, todas as provas devem somar um total de 4 mil adesões de dentro e fora do Estado.

Serão fornecidos kits diferentes conforme a opção pela modalidade. Atletas do revezamento receberão camiseta do evento em modelo regata ou de mangas curtas, “sacochila” plástica temática e medalha de participação (entregue após a conclusão da prova). Já na categoria individual, o conjunto inclui “sacochila”, medalha, camiseta modelo regata e outra de mangas longas.

Modalidades

– 8,3 quilômetros: competidores individuais.

– 21 quilômetros: competidores individuais.

– 42 quilômetros: competidores individuais.

– 84 quilômetros: competidores individuais ou equipes de revezamento com dois, quatro e oito atletas.

A prova de 84 quilômetros começará em Torres às 6h e terá o mesmo ponto de chegada das demais modalidades: a divisa entre os municípios de Imbé e Tramandaí. Todo a distância será percorrida ao longo da orla, com postos de controle instalados para troca de atletas nas equipes de revezamento. Os demais percursos (individuais) estarão inseridos no trajeto da disputa principal.

Cuidado ambiental

O foco na questão ambiental é uma das preocupações da comissão organizadora. Durante o trajeto, serão disponibilizadas áreas de descarte para as embalagens plásticas (água mineral, bebidas isotônicas etc.) em um perímetro de 100 metros dos postos de revezamento, onde também será fornecida hidratação.

No final desta área haverá placas indicativas e recipientes para o descarte das últimas unidades. Após estes limites, qualquer participante que for flagrado jogando lixo na praia poderá ter sua equipe desclassificada ou sofrer punição em tempo.

(Marcello Campos)

