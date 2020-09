Rio Grande do Sul Abertas as inscrições para o 3º Seminário Nacional de Trânsito

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Evento promove debates com especialistas sobre as principais questões da área. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Educação, engenharia e esforço legal. Os três temas que permeiam as principais questões relacionadas a trânsito e mobilidade serão os norteadores dos debates no 3º Seminário Nacional de Trânsito. Em 2020, as atividades ocorrerão em formato virtual, com transmissão ao vivo pela plataforma Zoom, nas manhãs dos dias 22, 23 e 24 de setembro. A participação no webinário é gratuita, com inscrições no site do evento.

Já tradicional na programação da Semana Nacional de Trânsito no Rio Grande do Sul, o evento é uma iniciativa do Núcleo Interdisciplinar de Trânsito da UFRGS (Nuitran) com prefeitura de Porto Alegre, por meio da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e da Secretaria Municipal de Saúde, Departamento Estadual de Trânsito (DetranRS), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Programa Vida no Trânsito e Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM).

Programação

22 de setembro (terça-feira)

9h30 – Abertura do Seminário e momento cultural com Cris Pereira.

10h – Palestra com o presidente da Rede Brasileira de Cidades Educadoras (RBCE), Ramires Brilhante: Caminhos e percursos de uma cidade educadora: construindo espaços de convivência.

10h45 – Debate com EPTC, DetranRS e UFRGS.

12h – Encerramento do dia.

23 de setembro (quarta-feira)

10h – Palestra com a desembargadora do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) e professora da UFRGS Vivian Pantaleão: Notificações no processo administrativo de trânsito e sua visão pelos tribunais

10h45 – Debate com PRF, DetranRS e CRBM.

12h – Encerramento do dia.

24 de setembro (quinta-feira)

10h – Palestra com o engenheiro Bruno Rizzon, do World Resources Institute Brasil (WRI): Respostas para a pandemia por meio do desenho urbano.

10h45 – Debate com EPTC, Daer e UFRGS.

11h45 – Apresentação de Padlet montado ao longo do evento.

12h – Encerramento do dia.

Operação empatia no trânsito

Somando esforços de órgãos de trânsito federais, estaduais e municipais, foi realizada na sexta-feira (18) a Operação Empatia no Trânsito. Ação educativa de abertura da Semana Nacional de Trânsito no RS ocorreu simultaneamente em diferentes regiões do estado.

Na abordagem cidadã, há a conversa da autoridade com condutores e passageiros, bem como entrega de material educativo que ressalta a importância do distanciamento não só na pandemia, mas também no trânsito, entre veículos, para se evitar acidentes. Os policiais e agentes protegidos com máscaras, óculos e luvas descartáveis fizeram, inclusive, a medição da temperatura dos condutores abordados.

A mais expressiva blitz educativa foi realizada no posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR-116, em São Leopoldo, onde se concentraram equipes da PRF, DetranRS, Comando Rodoviário da Brigada Militar e Guarda Municipal de São Leopoldo.

Atuações simultâneas também aconteceram em Porto Alegre, Alegrete, Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Carazinho, Pelotas, Canoas, Caxias do Sul, Eldorado do Sul, Esteio, Guaíba, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Rio Pardo, Santa Maria, Sant’Ana do Livramento e Sapucaia do Sul, com a participação dos órgãos de trânsito das prefeituras e da Brigada Militar.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul