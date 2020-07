Ciência Abertas as inscrições para voluntários interessados em testar a vacina da Covid-19

20 de julho de 2020

É preciso ter mais de 18 anos, ser profissional da saúde e atuar em unidades especializadas em tratamento da Covid-19.

Estão abertas as inscrições para os interessados em participar do estudo que testará a vacina contra o novo coronavírus. Os voluntários que se enquadrarem nos pré-requisitos (confira abaixo) poderão preencher o cadastro de interesse que está disponível no site do Hospital São Lucas da PUCRS.

Já na próxima semana, a equipe de profissionais do corpo técnico, administrativo e operacional designada para conduzir o estudo no Centro de Pesquisa do Hospital São Lucas da PUCRS, fará a triagem e seleção dos candidatos para o começo dos testes, previsto inicialmente para a primeira semana de agosto. Todas as pessoas confirmadas para participar do procedimento receberão contato do Hospital para agendamento, checagem dos critérios e orientações gerais.

Critérios de inclusão

Ser profissional da saúde e atuar em unidades especializadas em tratamento da Covid-19.

Ter mais de 18 anos idade.

Critérios de exclusão

Ter apresentado o diagnóstico prévio de Covid-19 ou sintomas compatíveis com a doença nos dias anteriores à vacinação.

Ser gestante ou ter o desejo de engravidar durante os próximos três meses consecutivos.

Estar em período de amamentação.

Ter doenças crônicas sem devido controle, assim como doenças e/ou uso de medicações que comprometam o sistema imunológico.

Ter participado de outro estudo clínico com administração de produto sob investigação durante os últimos seis meses.

Ter recebido hemoderivados por transfusão nos últimos três meses.

