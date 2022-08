Porto Alegre Abertura de exposição neste sábado (06) marca nova fase da revisão do Plano Diretor

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2022

A atividade ocorre na Câmara Municipal, das 9h às 12h. Foto: Ederson Nunes/CMPA Foto: Ederson Nunes/CMPA

Neste sábado (06), terá início uma nova fase do processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental (PDDUA), com foco na participação da população nas decisões sobre o planejamento da cidade. A atividade ocorre na Câmara Municipal, das 9h às 12h, com a abertura da exposição intitulada “Diagnóstico POA 2030”.

O prefeito Sebastião Melo e o secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), Germano Bremm, participarão da abertura e depois atenderão a imprensa. “Neste evento, vamos anunciar o calendário das oficinas nas regiões de planejamento, que acontecem em agosto e setembro, e o início da consulta pública virtual para que todos os moradores possam dar suas contribuições”, destaca o titular da Smamus, Germano Bremm.

A consulta on-line tem como objetivo recolher contribuições sobre os principais problemas, as potencialidades e as questões prioritárias identificadas pelos cidadãos. “Todas as contribuições serão analisadas e incluídas na formulação das propostas que servirão de base para revisão do Plano Diretor”, explica a diretora de Planejamento Urbano, Patrícia Tschoepke.

O evento é aberto à participação de todos os interessados, e a exposição permitirá a interação do público por meio de manifestação por escrito nos mapas. Os visitantes poderão ver a cidade representada em 40 painéis, enquanto monitores da Smamus prestarão apoio técnico. A exposição permanece na Câmara até o dia 10 de agosto, com a presença de um facilitador da Smamus das 9h às 15h.

O projeto de lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental será encaminhado aos vereadores até agosto de 2023. Até lá, estão previstos diversos momentos com ampla participação dos cidadãos, como oficinas regionais, oficinas temáticas, conferência e audiência pública.

