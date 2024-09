Agro Abertura oficial da Expointer 2024 exalta a resiliência do povo gaúcho e celebra a reconstrução do RS

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2024

O momento mais aguardado da cerimônia foi o desfile dos grandes campeões da Expointer. Foto: Jürgen Mayrhofer/Ascom Expointer O momento mais aguardado da cerimônia foi o desfile dos grandes campeões da Expointer. (Foto: Jürgen Mayrhofer/Ascom Expointer) Foto: Jürgen Mayrhofer/Ascom Expointer

A abertura oficial da 47ª Expointer, realizada na manhã dessa sexta-feira (30) no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, destacou a força da agricultura e da pecuária do Rio Grande do Sul. A cerimônia, que teve a apresentação da banda da Brigada Militar e de músicos gaúchos, contou com os tradicionais desfiles dos campeões e uma programação dedicada a exaltar a resiliência do povo gaúcho após as enchentes. O cavalo Caramelo, símbolo de resistência, desfilou junto aos grandes campeões. Ele foi exaltado pelo público.

Caramelo, foi resgatado do telhado de uma casa em Canoas, em 9 de maio. Ele teria ficado lá por pelo menos cinco dias. Desde então, o cavalo vive no Hospital Veterinário da Ulbra, em Canoas. Nenhum tutor foi identificado. Nomeada como a Expointer da Retomada e da Recuperação, a feira simboliza o espírito de superação do Estado.

Em reconhecimento aos que trabalharam nos momentos críticos da enchente, membros da Defesa Civil e da Brigada Militar, agentes de saúde e da assistência social e voluntários das forças de segurança e da sociedade civil, que atuaram nas ações de salvamento, desfilaram pela Pista Central do parque. O desfile foi aberto pelo cavalo Caramelo. A presença do animal, também foi uma indicação da tônica da solenidade: a retomada do agronegócio do Estado e a necessidade de auxílio aos produtores.

As apresentações musicais começaram com Wilson Paim interpretando “Ainda existe um lugar”, canção de sua autoria que celebra a cultura do Estado e a união do povo. Juliana Spavanello executou a icônica “Céu, sol, sul, terra e cor”, do compositor gaúcho Leonardo, acompanhada por uma apresentação de dança dos Centros de Tradição Gaúcha (CTGs) Rancho da Saudade, de Cachoeirinha, Gildo de Freitas, de Porto Alegre, e Sociedade Gaúcha Lomba Grande, de Novo Hamburgo. Daniel Torres encerrou as apresentações musicais com “Hino ao Rio Grande”, de Cristiano Quevedo, que exalta as características naturais e culturais da região.

O tradicional desfile de cavalos da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC) apresentou, além das bandeiras do Brasil, do Rio Grande do Sul e da própria ABCCC, uma do Estado com marcas de lama representando a enchente. A associação também realizou uma breve apresentação com cavaleiros-mirins.

O momento mais aguardado da cerimônia foi o desfile dos grandes campeões da Expointer, apresentado pelo diretor administrativo do Parque Assis Brasil, Éder de Azevedo. Criadores de diversas raças exibiram os animais premiados. Além disso, a Pista Central recebeu novamente os campeões do Pavilhão da Agricultura Familiar.

O governador Eduardo Leite também mencionou a presença do movimento SOS Agro, ressaltando a necessidade de agilizar o acesso aos recursos para os produtores afetados pelas calamidades. “No SOS Agro, vemos o clamor e a angústia, expressa por quem trabalha e empreende no campo, e que está sofrendo não apenas os efeitos da última calamidade, mas a sucessão de frustrações na sua produção em razão de outros eventos meteorológicos”, disse. “O movimento está mostrando o que não está suficiente e reforçando que é preciso mais agilidade e facilidade, com menos burocracia, para acessar os recursos.”

No encerramento do evento, foi entregue a Medalha Assis Brasil, que reconhece personalidades de destaque na agricultura e pecuária. Neste ano, os homenageados foram o presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers) e da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Cláudio Bier; o produtor rural e presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz), Alexandre Velho; e o chefe-geral da Embrapa Trigo, Jorge Lemainski.

Para fechar o evento, cantores gaúchos entoaram o Hino do Rio Grande do Sul, enquanto membros dos CTGs portavam bandeiras com as cores do Estado.

Ainda sobrou tempo para uma briga de peso na solenidade. O touro Bortolozzo, grande campeão da raça Polled Hereford, e o touro Hudson, da raça Lomousin, consagrado como o mais pesado desta edição da Expointer, com 1.450 kg, se estranharam brevemente na pista central. Foram necessários sete tratadores para conter a fúria dos animais.

