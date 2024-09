Expointer Cães adestrados realizam demonstrações para o público na Expointer

Os cachorros também são adestrados para auxiliar no tratamento de crianças com transtorno do espectro autista. Foto: João Pedro Rodrigues/Ascom Expointer Os cachorros também são adestrados para auxiliar no tratamento de crianças com transtorno do espectro autista. (Foto: João Pedro Rodrigues/Ascom Expointer) Foto: João Pedro Rodrigues/Ascom Expointer

Sob o olhar atento do público no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, que lotou as arquibancadas para assistir à apresentação, cinco cachorros adestrados realizaram uma demonstração de treinamento de agility, atividade de agilidade praticada por um cão e seu condutor, na pista de julgamento de caprinos, pôneis e cães. O evento ocorreu nesta sexta-feira (30), durante a 47ª Expointer, e apresentou como funciona o adestramento dos animais e a importância do vínculo com o tutor.

No percurso da série de circuito, os cães passaram por diversos obstáculos, como túneis, rampas, pneus e aros, no menor tempo possível. Em meio às apresentações, o proprietário da escola, Ivan Brizola, deu dicas sobre como fazer o manejo correto de cães – técnica, paciência e repetição estão entre elas.

“As pessoas precisam ter paciência durante o processo de adestramento. É algo que leva tempo, envolve trabalho e muita dedicação. É necessário promover uma comunicação efetiva com o cão, respeitando sua capacidade, e estabelecer uma relação de parceria e confiança”, afirma Brizola, que promove esse tipo de apresentação na Expointer há cerca de 30 anos.

Além do treinamento para provas de agility, os cachorros também são adestrados para auxiliar no tratamento de crianças com transtorno do espectro autista. Ao promover a interação com os animais, pode ocorrer a melhora da comunicação, da socialização e dos desenvolvimentos cognitivo e sensorial.

Nesta edição, os border collies Marrom, de três anos, Trovão, de quatro, Vivi, de 14, e Vivi dois, de cinco meses, e o cão de crista chinês Monaghan, de 2 anos, foram os responsáveis por demonstrar o treinamento realizado. Neste domingo (1º), haverá uma nova apresentação, com uma participação maior de cães e seus condutores, na pista de julgamento do gado leiteiro.

A 47ª edição da Expointer segue até este domingo no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Os ingressos custam R$ 18 para pedestres, com meia-entrada (R$ 9) para pessoas acima de 60 anos, estudantes munidos de carteira oficial e pessoas com deficiência. Crianças de até seis anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis, não pagam. O estacionamento para veículos custa R$ 46 (não inclui a entrada do motorista nem dos demais passageiros). Em todos os dias do evento, a entrada de visitantes é das 8h às 20h.

