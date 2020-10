Feira do Livro Abertura oficial da Feira do Livro de Porto Alegre 2020 ocorre nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Está chegando a melhor época para os amantes da leitura. A abertura oficial da 66ª Feira do Livro de Porto Alegre ocorrerá nesta sexta-feira (30). O evento segue até o dia 15 de novembro, e o tema deste ano é “Janelas abertas para a Praça”.

Nesta edição, devido à pandemia do novo coronavírus, todos os eventos acontecerão com transmissão on-line e gratuita. Encontros com autores, lançamentos, balaios de descontos, contações de histórias, atividades paralelas, entre outros, estão concentrados na plataforma e são acessíveis não apenas para o público cativo, que vive em Porto Alegre ou que costumava visitar a cidade por ocasião da Feira, mas para todos. A feira estará disponível para quem quiser ver, ouvir, participar e compartilhar, de qualquer canto do mundo.

Nesta sexta, a escritora Isabel Allende participará da abertura oficial e falará sobre seus livros, como “A casa dos espíritos” (Bertrand Brasil, 2017), “Paula” (BestBolso, 2007) e “Longa pétala de mar” (Bertrand Brasil, 2019), além de abordar um mundo com mais liberdade e poesia. O evento terá mediação da jornalista Lúcia Mattos, da escritora Anna Mariano (“Apenas por nós choramos”, Penalux, 2019) e da professora Regina Kohlrausch.

“A partir do mote “Janelas abertas para a Praça”, a curadoria deseja que, ao longo da Feira, cada tela conectada à programação (seja em smartphones, tablets, smartvs) possa se transformar realmente em uma nova janela aberta para esta praça de diálogo e de pensamento. Que os 36 eventos da programação geral, com seus 90 convidados, possibilitem ao público ouvir, discutir e trocar sobre tópicos essenciais que os livros nos trazem. Histórias que nos falam muito sobre o hoje e que, certamente, nos ajudarão a pensar o amanhã”, destaca a Câmara Rio-Grandense do Livro.

Os interessados podem conferir a programação completa no site, clicando aqui.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Feira do Livro