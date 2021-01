Celebridades Myrian Rios relembra união com Roberto Carlos: “Tenho vontade de escrever um livro sobre isso”

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2021

Atriz fala sobre estreia do monólogo "Rainha Ester", após 20 anos fora dos palcos

Myrian Rios está ansiosa do outro lado da linha. Enquanto fala comigo por telefone, a atriz pensa nos últimos detalhes do almoço para a chegada do primogênito, Edmar Rios Fontoura, a quem ela não vê há quase um ano devido ao maior isolamento social feito por causa da Covid-19.

“Meu filho mais velho está chegando agora do Rio. Faz quase um ano que não o vejo. Vai ser um grande dia”, vibra ela, que vive no bairro de Santana, em São Paulo, com o caçula, Pedro, de 19 anos. “Como no Natal e Ano Novo estava aquela fase vermelha, ele não arriscou vir para cá. Meu filho ficou nove meses isolado em casa mesmo, sem sair para nada.”

O isolamento a fez ter que dispensar por uma tempo sua ajudante e com isso aprender a cozinhar. Vegetariana, a atriz conta que aprendeu a fazer pratos mais elaborados e cozinhou para o filho, que segue uma dieta de origem animal.

“Minha funcionária foi dispensada por ser do grupo de risco. Tive que aprender a cozinhar. Sou vegetariana e sabia cozinhar o básico. Cozinhei sem experimentar alguns pratos para o meu filho, que não é vegetariano. Alguns ficaram salgados, mas no geral deu certo.”

