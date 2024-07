Mundo Aborto, imigração, economia: qual é a posição de Kamala Harris em questões importantes

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2024

Kamala Harris deve ser oficializada como candidata democrata à Casa Branca em agosto. (Foto: VP/Divulgação/X)

Com a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, assumindo a candidatura à Presidência pela chapa democrata, após a desistência oficial de Joe Biden, anunciada no último domingo (21), suas posições sobre questões importantes serão examinadas pelos eleitores americanos.

Kamala tem um longo histórico na política: como promotora distrital de São Francisco, como procuradora-geral da Califórnia, como senadora e como vice-presidente.

Aqui está uma visão geral de sua posição.

Aborto

Kamala apoia a legislação que protegeria o direito ao aborto em nível nacional, como “Roe vs. Wade” fez antes de ser derrubado em 2022, no caso Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization.

Após a decisão de Dobbs, ela se tornou fundamental para os esforços da campanha de Biden para manter os holofotes sobre o aborto, uma vez que Biden – com seu desconforto pessoal com o aborto e seu apoio a restrições no início de sua carreira – era um mensageiro falho. Em março, ela fez o que se acreditava ser a primeira visita oficial de um presidente ou vice-presidente a uma clínica de aborto.

Ela apoiou consistentemente o direito ao aborto durante seu período no Senado, incluindo a co-produção de uma legislação que teria proibido restrições comuns em nível estadual, como exigir que os médicos realizassem exames específicos ou tivessem privilégios de admissão em hospitais para realizar abortos.

Como candidata à presidência em 2019, ela argumentou que os Estados com histórico de restrição ao direito ao aborto em violação às Regras de engajamento (Roe) deveriam estar sujeitos ao que é conhecido como pré-autorização para novas leis de aborto – essas leis teriam que ser aprovadas pelo governo federal antes de entrarem em vigor. Essa proposta não é viável agora que a Suprema Corte anulou a Roe.

Mudanças climáticas

A vice-presidente dos Estados Unidos apoiou os esforços climáticos do governo Joe Biden, incluindo a legislação que forneceu centenas de bilhões de dólares em créditos fiscais e descontos para energia renovável e veículos elétricos.

“Está claro que o relógio não está apenas correndo, ele está batendo”, disse Kamala Harris em um discurso no ano passado, referindo-se aos desastres cada vez mais graves e frequentes provocados pelas mudanças climáticas. “E é por isso que, há um ano, o presidente Biden e eu fizemos o maior investimento climático da história dos Estados Unidos.”

Durante sua campanha presidencial de 2020, ela enfatizou a necessidade de justiça ambiental, uma estrutura que exige políticas para abordar os efeitos adversos que as mudanças climáticas têm sobre as comunidades pobres e as pessoas de cor. Ela também enfatizou isso como vice-presidente.

Em 2019, a Kamala, então senadora, e a deputada Alexandria Ocasio-Cortez, democrata de Nova York, apresentaram uma legislação que avaliaria as regras e leis ambientais de acordo com a forma com que elas afetavam as comunidades de baixa renda.

Ela também estabeleceria um escritório independente de Responsabilidade pela Justiça Climática e Ambiental e criaria um “consultor sênior sobre justiça climática” em vários órgãos federais. Em 2020, Kamala apresentou uma versão mais abrangente do projeto de lei. Nenhuma das leis foi aprovada.

Democracia

A possível substituta de Joe Biden na corrida à Casa Branca em 2024 foi encarregada de liderar os esforços do governo para garantir a legislação de direitos de voto, um trabalho que ela solicitou. A legislação – que passou por várias iterações (espécie de programação de repetição), mas acabou sendo bloqueada no Senado – teria combatido as restrições de voto em estados liderados pelos republicanos, limitado a gerrymandering (palavra utilizada nos Estados Unidos para falar do método controverso de definir as áreas de distritos eleitorais para obter vantagens nos números de votos totais para as eleições) e regulamentado o financiamento de campanhas com mais rigor.

Este ano, ela se reuniu com defensores dos direitos de voto e descreveu uma estratégia que incluía a criação de uma força-tarefa sobre ameaças aos funcionários eleitorais e a contestação das restrições de voto dos estados nos tribunais.

Ela condenou os esforços do ex-presidente Donald J. Trump para anular os resultados das eleições de 2020. Em um discurso em 2022, marcando o aniversário do ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, ela disse que aquele dia havia mostrado “como seria nossa nação se as forças que buscam desmantelar nossa democracia fossem bem-sucedidas”. Ela acrescentou: “O que estava em jogo naquela época, e agora, é o direito de ter nosso futuro decidido da maneira que a Constituição prescreve: por nós, o povo, todo o povo”.

Política econômica

Em eventos de campanha este ano, Kamala promoveu as políticas econômicas do governo Joe Biden, incluindo o projeto de lei de infraestrutura assinado pelo atual presidente, financiamento para pequenas empresas, uma cláusula na Lei de Redução da Inflação que limitou o custo da insulina para pessoas no sistema de saúde e o perdão de dívidas estudantis.

Ela indicou em um evento, em maio deste ano, que as políticas do governo para combater a mudança climática também trariam benefícios econômicos ao criar empregos no setor de energia renovável. Em outro evento, ela promoveu mais de US$ 100 milhões em subsídios do Departamento de Energia para que os fabricantes de autopeças passassem a usar veículos elétricos, o que, segundo ela, “ajudaria a manter nossas cadeias de suprimentos automotivas aqui nos Estados Unidos”.

