Por Redação O Sul | 24 de julho de 2024

Kamala está perto de conquistar a candidatura democrata. (Foto: Reprodução)

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse nessa terça-feira (23) que está disposto a debater com a vice-presidente Kamala Harris “mais de uma vez, até”. Kamala está perto de conquistar a candidatura democrata para disputar com o republicano após conseguir maioria de delegados a seu favor pouco mais de 24 horas após a desistência de Biden.

“Ah, sim, absolutamente. Eu quero. Acho que é importante. Na verdade, eu estaria disposto a fazer mais de um debate”, disse Trump.

A fala do candidato republicano sobre Kamala, uma das primeiras desde a rápida ascensão da vice-presidente ao posto de concorrente nas eleições presidenciais, ocorreu em uma chamada virtual com jornalistas, organizada pelo Comitê Nacional Republicano.

Em 48 horas após a desistência de Biden, Kamala já tem uma campanha montada e em movimento: em seu primeiro comício de campanha, em Wisconsin, nessa terça a democrata chamou Trump de um retrocesso e tratou a eleição como “escolha entre liberdade e o caos”. Uma pesquisa da Reuters/Ipsos divulgada divulgada também na terça mostra que Kamala e Trump estão empatados tecnicamente nas intenções de voto, mas Kamala aparece à frente do republicano: 44% contra 42%.

Trump tinha mais um debate programado contra Joe Biden quando o presidente ainda encabeçava a chapa democrata, que ocorreria em setembro e seria organizado pela rede “ABC”. No entanto, Trump demonstrou aversão à ideia do debate contra Kamala ser realizado pela TV americana.

Esta foi a segunda vez nesta semana que ele pareceu tentar mudar os termos do debate. No domingo (21), logo após Biden desistir de sua candidatura, o republicano disse que um novo debate deveria ser transferido para a “Fox News”, um canal no qual ele geralmente recebe uma cobertura mais favorável, em vez da “ABC”.

Duas visões para os EUA

Kamala Harris fez novo discurso durante evento de campanha nessa quarta-feira (24), no Estado de Indiana. Ela voltou a agradecer Joe Biden e falar sobre um possível mandato à frente da Casa Branca.

“Neste momento, acredito que enfrentamos uma escolha entre duas visões diferentes para nossa nação. Uma focada no futuro, outra, do passado. Com seu apoio, estou lutando pelo futuro da nossa nação”, disse.

Harris ressaltou que essa “visão para o futuro” inclui “liberdade, oportunidade e Justiça. Não para alguns, mas para todos”. Outros pontos abordados pela vice-presidente foram serviços de saúde acessíveis e uma “economia que funciona para os trabalhadores”. “Nós, aqui, acreditamos em um futuro no qual todas as mulheres e mães estão seguras”, adicionou.

