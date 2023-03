Agro ABPA projeta US$ 750 milhões em negócios após parceria com a ApexBrasil na Gulfood 2023, em Dubai

Por Redação O Sul | 1 de março de 2023

Entidades levaram 22 agroindústrias para a feira mundial no mercado halal. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Encerrada na última sexta-feira (24), a maior ação já realizada pela avicultura brasileira no mercado islâmico gerou centenas de milhões de dolares em negócios de exportações para o Brasil. A informação é da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) que, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), levou dezenas de agroindústrias do setor para a Gulfood 2023, maior feira mundial de alimentos voltada para o mercado halal, realizada entre os dias 20 e 24 de fevereiro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

De acordo com as projeções coletadas junto às empresas exportadoras participantes da ação, os milhares de contatos realizados durante o evento deverão gerar mais de US$ 750 milhões em negócios nos próximos doze meses. Apenas nos cinco dias de evento, foram mais de US$ 50 milhões em vendas realizadas pelas empresas dos setores de aves, ovos e também de suínos (para compradores não islâmicos).

Para alcançar estes números, a ABPA e a ApexBrasil incrementaram em 20% a área destinada para o setor produtivo brasileiro no evento, que contou com uma infraestrutura superior a 450 metros quadrados. Além de estrutura para a realização de negócios, uma ampla área foi destinada a degustações, com o serviço de omeletes e o tradicional shawarma (prato da cultura árabe) de carne de frango e de carne de pato. O objetivo, de acordo com a ABPA, foi reforçar junto aos clientes a qualidade e o sabor diferenciado do produto brasileiro. Cerca de 5,1 mil shawarmas e 1,7 mil omeletes foram servidos durante a Gulfood.

A área da ABPA na feira também recebeu diversas ações com stakeholders. Em uma delas, houve uma apresentação do quadro técnico-sanitário brasileiro, apresentado pelo secretário de Defesa Agropecuária do Brasil, Carlos Goulart, com a participação de stakeholders do mercado islâmico. A Associação também recebeu o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Roberto Perosa, e o assessor especial do Ministério, Carlos Ernesto Augustin.

O público do evento – conhecido pelo forte direcionamento aos decisores de compra de produtos alimentícios – também recebeu mais informações sobre os exportadores e a cadeia agroindustrial do Brasil por meio de materiais eletrônicos e físicos.

“O espaço da ABPA foi bastante concorrido nesta que foi a nossa décima sétima participação na Gulfood. Diante de um quadro internacional de pressão sobre o comércio internacional de alimentos, importadores de todo o mundo reforçaram sua convicção na capacidade brasileira de apoiar a demanda mundial por carne de frango. Este foi um comportamento notável nos encontros que tivemos durante os cinco dias do evento, reforçando as expectativas de um ano positivo para a avicultura e a suinocultura do Brasil”, analisa o presidente da entidade, Ricardo Santin.

Números do mercado halal

O Brasil é o maior exportador do mundo de carne de frango produzida segundo os preceitos islâmicos. Somente no ano passado, foram exportadas 1,983 milhão de toneladas, gerando para o Brasil US$ 3,869 bilhões em receitas de exportações. Os Emirados Árabes Unidos são os maiores importadores, com 444,9 mil toneladas importadas em 2022.

No total de 2022 (incluindo produtos halal e não halal), o Brasil exportou 4,8 milhões de toneladas, gerando receitas de US$ 9,7 bilhões para o país.

