Agro Cotrijal comemora faturamento recorde de R$ 5,83 bilhões

Por Redação O Sul | 1 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Em 2022, a cooperativa ampliou sua área de atuação para 53 municípios e manteve um crescimento sustentável. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os números do balanço do último ano da Cotrijal foram apresentados em assembleia geral ordinária nesta quarta-feira (1°), no Parque da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque. Mesmo com os desafios enfrentados em 2022, especialmente a quebra da safra de verão, o faturamento foi recorde: R$ 5,83 bilhões. As sobras à disposição dos associados também são as maiores da história: R$ 26,1 milhões.

A distribuição integral das sobras aos mais de 17 mil associados da cooperativa, aprovada na assembleia, é importante neste momento em que mais uma vez as lavouras de soja e milho estão sofrendo com a falta de chuvas. “Os bons resultados são fruto da fidelização do quadro social, da competência dos nossos colaboradores e do trabalho sério dos nossos conselhos e lideranças”, justificou o presidente da Cotrijal, Nei César Manica.

Dentre as principais metas concretizadas, o presidente destacou a incorporação da cooperativa de Soledade, que ampliou o quadro social de oito mil para 17 mil associados e a área de atuação de 35 para 53 municípios. Durante o ano, também ocorreram investimentos em novos negócios, tecnologias, treinamentos e oportunidades de conhecimento para os associados e programas sociais, além de melhorias nas unidades.

“Avançamos muito, mas entendemos que há oportunidades de buscar resultados melhores para o produtor e a cooperativa, sempre visando o crescimento sustentável, que somente é possível mediante esse trabalho conjunto”, finalizou.

Cooperativa e produtor fortalecidos

O encontro teve a participação dos delegados eleitos para representar os associados e apresentar as decisões das assembleias de núcleo. Entre 23 e 28 de fevereiro, foram realizadas oito assembleias de núcleo nas oito regionais da Cotrijal, com a participação de mais de três mil produtores.

“A cooperativa somente é forte se tiver associados fortes”, afirmou o vice-presidente da Cotrijal, Enio Schroeder, comemorando a ampla participação das famílias nas assembleias. “Todo o trabalho desenvolvido ao longo do ano é focado no nosso associado.”

Para Ubirajara dos Santos, delegado de Pantano Grande, a cooperativa chegou na região, em setembro de 2021, para trazer desenvolvimento. “Aos poucos, os produtores vão conhecendo melhor o trabalho e se sentindo seguros para se juntar ao cooperativismo”, disse, satisfeito com os números apresentados pela direção.

Cooperativista há bastante tempo, Jerônimo Danieli comemora os resultados do balanço e o apoio que tem recebido desde o início da atuação da Cotrijal em Vila Maria e região, em março de 2022. “Me sinto honrado de ser sócio de uma cooperativa que traz segurança para o produtor”, elogia o associado, que também é delegado pelo município.

Eleições

Durante a assembleia também foram eleitos os associados para compor o Conselho Fiscal: os titulares Luiz Carlos Schuster, Fabricio Zatt e Leonardo Dal Moro; e os suplentes Leori Antônio Dessoy, Jonas Francisco Roesler e Gunter Lori Barth.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Agro

https://www.osul.com.br/cotrijal-comemora-faturamento-recorde-de-r-583-bilhoes/

Cotrijal comemora faturamento recorde de R$ 5,83 bilhões