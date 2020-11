As inscrições começaram no dia 1º de novembro e podem ser feitas para a Fase A até o dia 30 deste mês, para a Fase B até o dia e para a Fase C até o dia , todas de forma online. Cada fase é referente a um tipo de curso oferecido. Para obter mais informações e se inscrever, basta clicar aqui . Os cursos acontecerão nos meses de janeiro, março e abril de 2021.

Para participar, o interessado deve residir na região priorizada no projeto, possuir renda máxima declarada de até cinco salários mínimos, possuir acesso à internet e computador para assistir às aulas, no mínimo 17 anos e concluído ou estar cursando o último ano do ensino médio. Pessoas com deficiência possuem 10% do número de vagas.