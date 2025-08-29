Porto Alegre Acampamento Farroupilha de Porto Alegre terá mais de 120 atrações culturais gratuitas a partir desta segunda

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











A programação inclui shows de música, dança e poesia, além de apresentações de CTGs, declamadores, trovadores e chuleadores. Foto: Alex Rocha/PMPA A programação inclui shows de música, dança e poesia, além de apresentações de CTGs, declamadores, trovadores e chuleadores. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A 43ª edição do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre começa nesta segunda-feira (1º), e conta com mais de 120 atrações gratuitas até 21 de setembro, no Parque Harmonia. A programação inclui shows de música, dança e poesia, além de apresentações de CTGs, declamadores, trovadores e chuleadores.

Os espetáculos ocorrerão em dois palcos: Jayme Caetano Braun (com estrutura 360º) e Nico Fagundes. Entre as atrações confirmadas estão Tchê Barbaridade, Tchê Guri, Shana Müller, Pirisca Grecco, Nenito Sarturi e Jairo Lambari Fernandes. Também integram a programação a tradicional Missa Crioula e o espetáculo Romance da Tafona, nos dias 5 e 6 de setembro.

Os shows irão acontecer das 16h à meia-noite, em dois palcos; mais de 50 operações comerciais; Feira de Artesanato e a Feira da Agricultura Familiar; ciranda escolar com a presença de mais de 15 mil crianças; mostra competitiva de interpretação musical para crianças e adolescentes.

Mais de 5 mil profissionais estarão envolvidos na estrutura e organização do Acampamento Farroupilha que ocupará 100 mil metros quadrados do parque. A entrada é gratuita.

Com o tema Ondas curtas para uma história longa – O centenário de Darcy Fagundes e os 70 anos do Grande Rodeio Coringa, o evento terá sua abertura oficial em 7 de setembro, com a chegada e o acendimento da Chama Crioula, que permanecerá guarnecida até o encerramento.

O acampamento contará com 48 piquetes a mais do que em 2024. O acendimento da Chama Crioula no acampamento está marcado para 7 de setembro, permanecendo guarnecida até o encerramento do evento, em 21 de setembro.

Homenagens

O Acampamento Farroupilha 2025 terá como tema central Ondas Curtas para uma história longa – O Centenário de Darcy Fagundes e os 70 anos do Grande Rodeio Coringa, em homenagem a Darcy Fagundes.

Natural de Uruguaiana (Fronteira-Oeste) e radicado em Porto Alegre, Darcy Fagundes (1924-1984) foi poeta, declamador, ator e comunicador, além de um dos pioneiros do tradicionalismo gaúcho no rádio, televisão e cinema. Dentre suas facetas mais conhecidas está a de apresentador do programa radiofônico “Grande Rodeio Coringa”, na antiga rádio Farroupilha.

Já o patrono da edição 2025 do Acampamento é Mário Barboza de Mattos, engenheiro agrônomo, jornalista, escritor e artista plástico que esteve presente nos primórdios do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG). Ele completará 101 anos de idade no dia 12 de dezembro.

“Natural de Pelotas [Região Sul do Estado] e primo do folclorista Barbosa Lessa [1929-2002], Mattos tem uma trajetória marcada por contribuições significativas à cultura do Estado”, ressaltou a Comissão dos Festejos ao escolher o homenageado.

Já a canção-tema é “O Vaqueano do Rádio”, com letra de Fernando Espindola e música de Lucas Mello e

Thomas Facco, em interpretação do grupo Alma Gaudéria. Sua escolha se deu entre 11 concorrentes, inscritas a partir de chamada pública e com seleção no dia 29 de maio, com os votos dos integrantes do colegiado responsável pela organização do evento, com o apoio do Instituto Estadual de Música (IEM-RS).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/acampamento-farroupilha-de-porto-alegre-tera-mais-de-120-atracoes-culturais-gratuitas-a-partir-desta-segunda/

Acampamento Farroupilha de Porto Alegre terá mais de 120 atrações culturais gratuitas a partir desta segunda

2025-08-29