Porto Alegre Acampamento Farroupilha terá estande com serviços de saúde

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Uma das novidades é o “Chimas da Saúde”, proposta de conectar os profissionais com o público. Foto: Joel Vargas/PMPA Uma das novidades é o “Chimas da Saúde”, proposta de conectar os profissionais com o público. (Foto: Joel Vargas/PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre terá um estande com orientações e serviços ao público no Acampamento Farroupilha. As atividades começam neste sábado (7) no Parque Harmonia. O espaço ficará aberto à visitação até o dia 22, com acesso pelo pórtico setor A, número 1 do mapa (rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, próximo ao TRF).

Entre os serviços ofertados estão aplicação de vacinas e distribuição de insumos de prevenção a infecções sexualmente transmissíveis. Uma das novidades é o “Chimas da Saúde”, proposta de conectar os profissionais com o público. No formato de roda de conversa, tem como objetivo tirar dúvidas da população em assuntos que envolvam temas da saúde.

Durante a exposição, será disponibilizada testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites B e C. O horário de funcionamento do serviço pode variar de acordo com a demanda.

Cronograma

Sábado, 7 – 11h às 20h

Aplicação de vacinas (Influenza, HPV e hepatite B)

Orientações em saúde, cuidado no armazenamento de alimentos na geladeira

Orientações sobre segurança de consumir produtos com registro na Anvisa

Domingo, 8 – 14h às 20h

Distribuição de insumos de prevenção a infecções sexualmente transmissíveis: preservativos internos, externos e gel lubrificante

Distribuição de autotestes de HIV

Distribuição de material gráfico informativo

Aconselhamento com base na estratégia de prevenção combinada (profilaxias pré e pós-exposição ao HIV)

Roda de conversa

Testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites B e C

Segunda-feira, 9 – 14h às 19h

Chimarrão da saúde: plantas aromáticas

Aplicação de vacinas (Influenza, DT, HPV, hepatite B)

Orientações em saúde

Terça-feira, 10 – 14h às 19h

Orientações sobre cuidado no armazenamento de alimentos na geladeira

Orientações sobre segurança de consumir produtos com registro na Anvisa

Quarta-feira, 11 – 14h às 19h

Chimarrão da saúde: plantas aromáticas

Quinta-feira, 12 – 16h às 20h

Distribuição de insumos de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis: preservativos internos, externos e gel lubrificante

Distribuição de autotestes de HIV

Distribuição de material gráfico informativo

Aconselhamento com base na estratégia de prevenção combinada

Roda de conversa

Testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites B e C

Sexta-feira, 13 – 16h às 20h

Distribuição de insumos de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis: preservativos internos, externos e gel lubrificante

Distribuição de autotestes de HIV

Distribuição de material gráfico informativo

Aconselhamento com base na estratégia de prevenção combinada

Roda de conversa

Testagem rápida para HIV, sífilis, hepatites B e C.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/acampamento-farroupilha-tera-estande-com-servicos-de-saude/

Acampamento Farroupilha terá estande com serviços de saúde

2024-09-07