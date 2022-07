Porto Alegre Ação conjunta apreende mais de 300 quilos de alimentos na Zona Sul de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2022

Os responsáveis pelos estabelecimentos foram autuados. Eles têm prazo de 15 dias para adequações. Foto: Divulgação SMS/PMPA

Em ação, nesta sexta-feira (22), entre a Vigilância de Alimentos da Secretaria Municipal da Saúde e a Delegacia do Consumidor foram apreendidos 329,8 quilos de alimentos impróprios para consumo humano. A fiscalização ocorreu em dois estabelecimentos comerciais nos bairros Ponta Grossa e Restinga, na Zona Sul de Porto Alegre.

A primeira apreensão ocorreu em uma padaria e confeitaria. A vistoria foi motivada por uma ocorrência policial em que o denunciante relata intoxicação alimentar após consumo de alimento. No local foram encontrados presuntos, salsichas e carne moída fora da validade. Além de caldas doces mal acondicionadas (desprotegidas) e sem identificação. Também não havia kit para higienização de mãos de manipuladores. A operação resultou na apreensão de 66 quilos de alimentos impróprios.

Uma denúncia ao serviço 156, referente ao comércio de carnes vencidas, estragadas e mau cheiro, levou as equipes a um minimercado na Vila Castelo-Restinga. Carnes sem procedência comprovada e com características alteradas, massas de pão mal acondicionadas e alimentos com data de validade vencida estavam no local.

Não havia portas na área de produção da padaria e nem kit para higienização de mãos de manipuladores. Também foram localizados recortes de carne congelada destinados à indústria de alimentação animal, que eram moídos e comercializados como guisado. A equipe apreendeu mais de 263 quilos de alimentos.

Os responsáveis pelos estabelecimentos foram autuados. Eles têm prazo de 15 dias para adequações.

