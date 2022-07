Política Alexandre de Moraes manda para a prisão homem que fez ameaças a ministros do Supremo

22 de julho de 2022

"Nós vamos pendurar vocês de cabeça para baixo", dizia o homem em vídeo compartilhado nas redes. "Sumam do Brasil. Nós vamos pendurar vocês de cabeça para baixo", ameaçou o homem.

A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta sexta-feira (22), em Belo Horizonte (MG), Ivan Rejane Fonte Boa Pinto por ameaças ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e outros políticos de esquerda. O homem tentou resistir à prisão, mas acabou sendo levado pelos agentes.

A prisão foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, após pedido da PF. O ministro também expediu um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito e determinou o envio de ofício para o Twitter, YouTube e Facebook e uma intimação ao Telegram, solicitando o bloqueio das redes sociais de Ivan.

Na manhã desta sexta, Ivan publicou um vídeo em seu canal no YouTube ironizando a prisão. “‘Ah, o Ivan ameaçou juízes do STF’. Os oito togados. São oito porque esqueci do Toffoli, que é bandido. Bandido! O que eu disse eu repito e reitero: O STF é um ninho de bandidos colocados lá pelo PT, advogam pela maior facção criminosa do Brasil, o Partido dos Trabalhadores. É o STF que rasga a Constituição”, afirmou.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o homem faz ameaças a Lula, Gleisi Hoffmann (PT) e Marcelo Freixo (PSB). “Eu vou dar um recado para a esquerda brasileira, principalmente pro Lula: o desgraçado põe o pé na rua, que nós vamos te mostrar o que nós vamos fazer com você, seu vagabundo do caralho, picareta, filho da puta. Anda com segurança até o talo, que nós da direita vamos começar a caçar você, essa Gleisi Hoffmann, esse Freixo frouxo do caralho”, disse.

Na gravação, que coloca em destaque a data de 7 de setembro de 2022, ele cita nominalmente os ministros do STF e faz mais ameaças: “Sumam do Brasil. Nós vamos pendurar vocês de cabeça para baixo”, disse o homem.

Ele também convoca outras pessoas de direita a se juntarem para “expulsar do Brasil esses juízes corruptos e essa esquerda nefasta”.

“Esses elementos demonstram uma possível organização criminosa que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas, principalmente aquelas que possam contrapor-se de forma constitucionalmente prevista a atos ilegais ou inconstitucionais, como o Supremo Tribunal Federal, utilizando-se de uma rede virtual de apoiadores que atuam, de forma sistemática, para criar ou compartilhar mensagens que tenham por mote final a derrubada da estrutura democrática e o Estado de Direito no Brasil”, destacou Moraes na decisão.

