Ação de combate à violência contra a mulher resulta na prisão de mais de 250 pessoas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 8 de março de 2022

Nesta terça, policiais civis de todo Estado realizarão diligências para cumprimento de 45 mandados de prisão. Foto: PC/Divulgação Nesta terça, policiais civis de todo Estado realizarão diligências para cumprimento de 45 mandados de prisão. (Foto: PC/Divulgação) Foto: PC/Divulgação

Nos últimos 30 dias, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, através das das 23 Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher e de outras 224 Delegacias de Polícia do Estado, intensificou as ações para buscar agressores que cometeram diversos tipos de violência contra a mulher, resultando, até o momento, na prisão de mais de 250 indivíduos. Além das prisões, 47 armas e 790 munições foram apreendidas, cerca de 700 diligências foram realizadas e mais de 2000 Medidas Protetivas foram requeridas ao Poder Judiciário.

A ofensiva, iniciada em 7 de fevereiro, acontece nos 26 Estados e no Distrito Federal e é a maior operação de combate a crimes de violência contra a mulher no Brasil.

Nesta terça-feira (8), Dia Internacional da Mulher, policiais civis de todo Estado realizarão diversas diligências para cumprimento de 45 mandados de prisão, 70 mandados de busca e apreensão e verificação de mais de 300 denúncias de violência contra a mulher.

A instituição também realizou diversas ações de conscientização em todo Estado, como palestras, rodas de conversa, atendimentos, prestação de serviços e orientações à população.

A primeira edição da Operação Resguardo, realizada no ano de 2021, apurou 51.551 denúncias. Quase 190 mil vítimas foram atendidas, 1.431 solicitações de mandados de busca foram expedidos e mais de 10 mil pessoas presas em todo País.

