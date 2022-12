Porto Alegre Ação de Natal do governo gaúcho leva cestas básicas e brinquedos a moradores das ilhas do Guaíba

11 de dezembro de 2022

Iniciativa foi realizada pelo gabinete da primeira-dama estadual, em parceria com a Defesa Civil e agentes locais. (Foto: Rodrigo Ziebell/Palácio Piratini)

Cerca de 14 toneladas de cestas básicas arrecadadas pelo governo do Rio Grande do Sul foram entregues neste fim de semana a 1.120 famílias residentes nas ilhas do Guaíba, em Porto Alegre. Denominada “Natal Solidário”, a iniciativa foi lançada no dia 17 de novembro pelo gabinete da primeira-dama estadual Sônia Vieira e também contemplou 962 crianças com brinquedos.

Cada núcleo familiar recebeu uma cesta básica, ao passo que as crianças receberam brinquedo e kit-lanche com minipanetone, refrigerante, banana e achocolatado. Outra boa notícia é que houve doações excedentes, que serão distribuídas a instituições cadastradas pela Defesa Civil.

Houve, ainda, a participação direta de agentes locais, a fim de entender as necessidade na região e definir o processo de distribuição dos itens. Todos os beneficiados haviam sido previamente cadastrados.

Sônia Vieira participou pessoalmente da visita às comunidades das ilhas do Pavão, das Flores e Grande dos Marinheiros. Ela destacou a importância dos parceiros públicos e privados para o êxito da ação, além de chamar a atenção para o segmento infantil como um dos públicos-alvo da campanha:

“Tornamos real uma ação que fez parte dos meus sonhos por muito tempo. Essa ação de Natal foi pensada e planejada para vocês e por vocês, crianças. Desde o início, nossa proposta era a de tornar este mês um mais leve e especial. Tudo foi feito com muito carinho e dedicação”.

A Defesa Civil estadual foi uma das principais colaboradoras, atuando em etapas como recebimento das doações, separação dos itens e logística de distribuição. O chefe da Casa Militar e coordenador do órgão, Júlio César Rocha Lopes, chamou a atenção para a questão da solidariedade:

“Trata-se de um trabalho relevante para ajudar aqueles que mais necessitam. Isso é muito importante, inclusive em uma data temática tão especial quanto o Natal”.

(Marcello Campos)

