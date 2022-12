Rio Grande do Sul Deputado federal Jerônimo Goergen presidirá a Associação das Empresas Cerealistas do Brasil

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2022

Posse está prevista para fevereiro, quando se encerra o atual mandato do parlamentar. (Foto: Ag. Câmara dos Deputados)

Com atuação em defesa do agronegócio, o deputado federal Jerônimo Goergen (PP) aceitou convite para presidir a Associação das Empresas Cerealistas do Brasil (Acebra). A posse está prevista para fevereiro, quando se encerra o atual mandato do parlamentar, nascido em Palmeiras das Missões (Região Noroeste), crescido em Santo Augusto e que completará 47 anos no dia 20 de janeiro.

A entidade comunicou a novidade por meio de nota após reunião de diretoria em Passo Fundo (Região Norte). Na mensagem, reitera que a decisão foi motivada pelo reconhecimento da trajetória de 20 anos do parlamentar em prol do segmento cerealista e de todo o setor do agronegócio.

De acordo com Jerônimo, o grande desafio é fortalecer a atuação política, econômica e institucional das empresas cerealistas em nível nacional: “Presidir a Acebra é representar um segmento econômico estratégico para o Brasil, que atua no apoio à produção, armazenagem, acesso ao crédito e comercialização das safras de grãos”.

Atualmente presidida por Flavio Andreo, a Acebra está organizada no Rio Grande do Sul (Acergs), Paraná (Acepar), Santa Catarina (Acesc) e Mato Grosso (Acemat). Ao todo, são 155 associados. O objetivo é ampliar essa representação para todos os Estados produtores.

O deputado federal Jerônimo Goergen, nasceu no município de Palmeira das Missões, em 20 de janeiro de 1976, mas cresceu na cidade de Santo Augusto,

Entenda

As empresas cerealistas prestam assistência técnica, fornecem insumos, produzem sementes, recepcionam, secam, limpam, padronizam, armazenam, e comercializam aproximadamente 40% dos produtos primários de origem vegetal.

O segmento atende especialmente aos produtores rurais que atuam como pessoas físicas. No foco estão aqueles que não dispõem de estrutura própria para armazenar suas safras.

(Marcello Campos)

