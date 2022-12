Rio Grande do Sul Presidente da Assembleia Legislativa assume o governo do Rio Grande do Sul

Por Marcelo Warth | 11 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A solenidade de transmissão do cargo de Ranolfo (D) para Valdeci (E) foi realizada no Palácio Piratini Foto: Joaquim Moura/Divulgação A solenidade de transmissão do cargo de Ranolfo (D) a Valdeci (E) foi realizada no Palácio Piratini. (Foto: Joaquim Moura/Divulgação) Foto: Joaquim Moura/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), transmitiu, na tarde deste domingo (11), o cargo de chefe do Executivo para o presidente da Assembleia Legislativa gaúcha, deputado Valdeci Oliveira (PT), em razão de compromissos oficiais fora do Estado.

“Seguindo a tradição republicana do RS, transmiti o cargo de governador para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Valdeci Oliveira. Segunda e terça, cumpro agendas em São Paulo e Brasília. Retorno ao Estado na terça, quando reassumo o governo”, declarou Ranolfo.

Nesta segunda-feira, ele concede entrevista para a imprensa em São Paulo. Depois, em Brasília, se reúne com a presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministra Rosa Weber. Na terça, Ranolfo participa do Fórum de Governadores. No mesmo dia, ele retorna para o RS e reassume o comando do Executivo no final do dia.

Durante a solenidade, realizada no Palácio Piratini com a presença de diversas autoridades, Valdeci disse que assumir o governo interinamente exige “muita responsabilidade”. “Muito orgulho, muita responsabilidade, mas sempre com a mesma simplicidade. Hoje [domingo], tomamos posse como governador em exercício do Rio Grande do Sul e só tenho uma frase a resumir esse momento histórico: muito obrigado a todos e todas que acreditaram! A caminhada continua”, declarou.

O deputado também relembrou um pouco da sua trajetória. “Para quem saiu do interior de Santa Maria, aos 17 anos, com a quinta série incompleta para enfrentar um mundo sem grandes perspectivas e muitas dificuldades, mas buscando superá-las com toda a dignidade, é uma honra muito grande poder chegar aqui, mesmo de forma interina, como governador”, destacou.

“O senhor ter me dado essa oportunidade é um sinal de respeito e harmonia mútua entre os Poderes, mas também um ato de confiança em um momento tão difícil que estamos vivendo. É um exemplo e uma iniciativa grandiosa. Da minha parte, tens uma enorme gratidão e também muito respeito”, prosseguiu.

Ao final do seu discurso, Valdeci também garantiu a Ranolfo que ele poderá cumprir os seus compromissos de forma tranquila: “Vou seguir rigorosamente aquilo que é a regra, não haverá nada de anormal”.

O primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa gaúcha, deputado Luiz Marenco (PDT), assumiu temporariamente o comando da Casa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul