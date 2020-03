Porto Alegre Ação nas entradas da cidade alerta sobre o isolamento social

Por Redação O Sul | 25 de março de 2020

Mensagem é para que as pessoas saiam de casa somente para o essencial. Foto: Antônio Maciel/PMPA Mensagem é para que as pessoas saiam de casa somente para o essencial. (Foto: Antônio Maciel/PMPA) Foto: Antônio Maciel/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre realiza nesta quinta-feira (26), das 7h às 9h, uma ação nas principais entradas da cidade para alertar a população sobre as medidas adotadas para restringir a circulação de pessoas, fundamentais para frear o avanço do coronavírus (Covid-19). Em determinação do prefeito Nelson Marchezan Júnior, esta operação integrada da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) com a Guarda Municipal consistirá em reduzir a velocidade do trânsito nestes trechos através de estreitamento de pista para fazer com que os motoristas que chegam à Capital recebam a informação de alerta, pelos carros de som, sobre a importância do isolamento social. “Nesta hora de crise, utilizamos todas as nossas forças para alertar a população sobre o perigo de andar na rua. Colocamos as viaturas da Guarda Municipal e EPTC para fazer um serviço muito útil de dizer para quem está circulando que não corra riscos e vá para casa. E está dando muito certo”, afirma o prefeito.

O alerta visa a desacelerar o contágio, evitando o colapso dos sistemas de saúde e a perda de pessoas que poderiam ser salvas se conseguissem atendimento. A mensagem é para que as pessoas somente saiam de casa apenas para o essencial e protejam os grupos de risco: idosos e doentes crônicos. “Esta é mais uma ação da prefeitura para proteger a população ao fazer este alerta sobre a importância da restrição da circulação para conter a propagação da pandemia. As pessoas precisam entender que só devem sair em caso de real necessidade”, afirma o diretor de Operações da EPTC, Paulo Ramires.

A partir das 9h até o meio-dia, a operação com carros de som vai se deslocar para os bairros da cidade e se juntar às quarenta viaturas que, desde a última quinta-feira (19), fazem o alerta pela área central, nos parques, na orla do Guaíba e em todos os bairros, mesmo os mais afastados, como a região das ilhas, a Restinga e nas periferias da cidade. “Os agentes da Guarda Municipal e da EPTC circulam pela cidade com alto-falantes há dias, alertando a população da importância de permanecerem em casa. Essa nova ação vai reforçar o alerta. Fique em casa, cuide da sua família “, destaca o secretário da Segurança Rafão Oliveira.

Nas cinco entradas da cidade, a ação ocorre das 7h às 9h:

– Av. Castello Branco (passando a ponte);

– Av. Assis Brasil (próximo do nº 83.00);

– Av. Baltazar de Oliveira Garcia (próx. do nº 6.000);

– Av. Protásio Alves (próximo da av. Manoel Elias);

– Bento Gonçalves (próximo da Lomba do Pinheiro).

