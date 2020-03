Brasil Mega-Sena acumula e vai a R$ 2,5 milhões

Por Redação O Sul | 25 de março de 2020

Os números foram 05-09-24-27-33-46. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Os números foram 05-09-24-27-33-46. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Ninguém acertou o resultado do sorteio do concurso 2246, realizado no Espaço Loterias Caixa em São Paulo, nesta quarta-feira (25). Com isso a estimativa de prêmio do próximo concurso, no sábado (28) é de R$ 2,5 milhões. Os números sorteados foram 05-09-24-27-33-46.

Na quina houve 51 apostas ganhadoras, no valor de R$ 13.197,43; na quadra, foram 2227 apostas ganhadoras, no valor de R$ 431,75.

