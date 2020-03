Rio Grande do Sul Secretaria Estadual da Saúde lança mapa digital com atualizações diárias sobre coronavírus

Por Redação O Sul | 25 de março de 2020

Para facilitar a consulta sobre os casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul, a SES (Secretaria da Saúde) lançou, nesta quarta-feira (25), uma ferramenta digital onde mostra a localização dos casos confirmados no mapa.

É um panorama da situação epidemiológica do vírus no Estado que pode ser acessado e utilizado por profissionais de saúde, de comunicação, área acadêmica e população em geral.

As atualizações são diárias e acompanham a divulgação dos dados pelo COE (Centro de Operações em Emergência). Os números de casos são apresentados por gráficos e pontos identificados no mapa por municípios de residência e por datas de confirmação.

Um outro gráfico mostra o número total de casos registrados desde o dia 9 de março, data da primeira confirmação de Covid-19 no RS. A ferramenta digital apresenta informação sobre óbitos, incluindo o primeiro caso ocorrido na capital.

Ao acessar o mapa digital do coronavírus no RS, é possível também obter dados estatísticos sobre o gênero e a faixa etária.

O mapa digital está disponível em http://ti.saude.rs.gov.br/covid19.

