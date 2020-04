Política “Achei que eu ia morrer dentro de casa”, diz a deputada Janaina Paschoal ao revelar que teve coronavírus

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2020

Deputada chegou a ser internada duas vezes após passar 14 dias com sintomas mais leves Foto: Agência Senado Deputada chegou a ser internada duas vezes após passar 14 dias com sintomas mais leves. (Foto: Agência Senado) Foto: Agência Senado

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) afirmou neste sábado (18) que já contraiu coronavírus e ainda não se sente completamente recuperada. Ela chegou a ser internada duas vezes e afirmou que pensou que iria morrer.

A revelação foi feita ao site O Antagonista. “É uma doença que castiga muito. Ninguém que teve consegue dizer com tranquilidade ‘estou curado’. Ela tem um impacto físico muito grande”, afirmou. Janaina disse que não divulgou o fato de ter contraído coronavírus para que seus pais não ficassem preocupados.

Segundo o relato da deputada, ela sentiu sintomas leves por 14 dias antes de sentir necessidade de ir ao hospital. Janaina não precisou as datas em que esteve com a doença, mas afirmou que começou após a Assembleia ter suspendido os trabalhos presenciais, o que ocorreu em 23 de março.

“Deus é tão bom pra mim que eu fiquei doente quando eu podia trabalhar à distância. Enquanto a Assembleia estava presencial, eu estava bem. Dois dias depois de Assembleia criar a votação virtual, eu perdi o olfato e o paladar”, contou. A primeira votação virtual da Assembleia ocorreu no dia 26 de março.

Janaina afirmou que, embora soubesse que a perda de olfato e paladar eram sintomas da doença, ficou na dúvida. “Na dúvida, eu usei máscara, fiquei num cantinho mais isolado da casa”, disse a deputada. Os familiares que moram com ela não contraíram o coronavírus.

“Passei 14 dias trabalhando à distância, participando de todas as votações, fazendo tudo que eu tinha que fazer na minha casa, no isolamento, sem febre. Cansada, com falta de fôlego, falava cinco minutos e economizava quatro horas de fala”, relatou.

Quando achou que ia melhorar, no 14º dia, Janaina piorou. “Eu piorei num grau, que eu achei que eu ia morrer dentro de casa.” Janaina foi ao hospital e fez um teste, que deu negativo. Segundo a deputada, isso ocorreu porque o vírus já não estava mais presente em seu corpo, mas os estragos estavam feitos. Posteriormente, ela fez outro teste, que verifica se há anticorpos contra o vírus no sangue, e deu positivo.

Com muita dificuldade de respirar, ela foi internada. Uma tomografia também apontou as lesões comuns aos pacientes de coronavírus. Depois de três dias, Janaina chegou a ir para casa, mas voltou a ser internada após nova piora. Ficou mais três dias no hospital.

