Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2021

Passageiros estavam se dirigindo a um crematório próximo para assistir a um funeral quando colidiram com um caminhão Foto: Reprodução Passageiros estavam se dirigindo a um crematório próximo para assistir a um funeral quando colidiram com um caminhão. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Pelo menos 18 pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas em um acidente de trânsito no estado de Bengala, no leste da Índia, informaram fontes oficiais neste domingo (28).

“Profundamente triste com a morte de 18 pessoas e outras 5 feridas no distrito de Nadia depois que o veículo em que viajavam colidiu com um caminhão estacionado na beira da estrada”, disse o governador de Bengala, Jagdeep Dhankar, no Twitter.

A chefe de Governo da região, Mamata Banerjee, também aproveitou o Twitter para expressar as suas condolências pela tragédia, que decorreu na noite de sábado, 27, e garantiu que as autoridades da região “prestarão toda a ajuda necessária ao apoio aos familiares das vítimas”.

Segundo fontes da Delegacia de Polícia de Hanskali, onde ocorreu o incidente, os passageiros se dirigiam a um crematório próximo para assistir a um funeral. Os acidentes de trânsito na Índia são frequentes devido ao mau estado das estradas, condições precárias de alguns veículos e falta de respeito pelas regras de trânsito.

Em um dos piores acidentes graves desse tipo, ocorrido em fevereiro passado, 51 pessoas morreram depois que um ônibus caiu em um canal de água no estado central de Madhya Pradesh.

Em 2019, 151.113 pessoas perderam a vida na Índia e mais de 451 mil ficaram feridas em cerca de 450 mil acidentes rodoviários, conforme os últimos dados do Ministério de Rodovias e Transporte Rodoviário.

