Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2021

O Benefício Compensatório de Transição será pago enquanto a família for beneficiária e não alcançar o mesmo valor financeiro que possuía no Bolsa Família Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil O Benefício Compensatório de Transição será pago enquanto a família for beneficiária e não alcançar o mesmo valor financeiro que possuía no Bolsa Família. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Auxílio Brasil prevê o pagamento do chamado Benefício Compensatório de Transição, concedido para famílias beneficiárias do Bolsa Família que tiverem redução no valor total dos benefícios após a migração de um programa para outro. O pagamento será feito enquanto a família for beneficiária e não alcançar o mesmo valor financeiro que possuía no Bolsa Família.

É um valor complementado na parcela mensal, pago no limite de um benefício por família e concedido, exclusivamente, neste mês de novembro. Depois, será mantido nos meses de pagamentos seguintes até que o valor recebido no Auxílio Brasil seja igual ao valor recebido no Bolsa Família, ou até que a família não se enquadre mais nos critérios de elegibilidade.

Para o cálculo da compensação, será considerado o valor total do Bolsa Família no mês anterior à extinção do programa, ou seja, outubro. O Benefício Compensatório de Transição será encerrado quando: o valor total dos benefícios do Auxílio Brasil ficar igual ou maior que o valor recebido pela família no Bolsa Família, até que a família não atenda mais os critérios de elegibilidade do benefício e quando a família deixar de atender os critérios de permanência no Auxílio Brasil.

A revisão do valor do benefício será feita a cada seis meses, e a revisão de elegibilidade para receber o auxílio será realizada todos os meses. Os pagamentos do Auxílio Brasil começaram no dia 17 de novembro. Segundo o Ministério da Cidadania, neste primeiro mês serão contempladas mais de 14,5 milhões de famílias, que receberão um total de mais de R$ 3,25 bilhões. O valor médio neste mês será de R$ 224,41 por família.

