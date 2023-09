Porto Alegre Acidente em estação de tratamento de esgoto mata servidor do Dmae em Porto Alegre

Prefeito Sebastião Melo determinou investigação por expediente do Dmae. Foto: Luciano Lanes/Arquivo PMPA

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) confirmou a morte de um funcionário, identificado como Alessandro Brutti, na manhã desta sexta-feira (29), em um acidente de trabalho na Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) Navegantes, na Zona Norte de Porto Alegre.

O prefeito Sebastião Melo esteve na ETE, acompanhado do vice-prefeito Ricardo Gomes, do diretor-geral do Dmae, Mauricio Loss, e demais diretores. “A prefeitura e o Dmae estão em contato com a família do servidor Alessandro Brutti, líder de equipe de tratamento de esgoto, e prestarão o suporte necessário à família”, informou, em nota, o Executivo municipal.

O acidente teria ocorrido em função do acionamento de uma esteira no momento em que Brutti fazia a limpeza do equipamento.

