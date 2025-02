Geral Acidentes aéreos em 2025 já deixaram 10 mortos no Brasil

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2025

Um avião agrícola caiu no dia 23 de janeiro, em uma fazenda do município de Canarana, no Mato Grosso. O piloto não resistiu aos ferimentos e morreu no local. (Foto: Reprodução)

Em menos de dois meses, 2025 contabiliza seis acidentes aéreos que resultaram em 10 mortes, de acordo com dados do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Aeronáutica.

O número de vítimas deste ano aumentou após a queda de um avião de pequeno porte na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, na manhã dessa sexta-feira (7). Ao tentar pousar no local, a aeronave atingiu um ônibus, causando uma explosão. Duas pessoas que estavam no avião morreram, e outras sete foram socorridas em solo.

Com 10 mortes, 2025 já registra o terceiro maior número de mortes em acidentes aéreos nos últimos dez anos, ficando atrás de 2024 e 2016, com 13 vítimas, e de 2021, que teve 11. Veja quais foram os acidentes aéreos registrados até o momento em 2025.

– Avião cai em avenida de São Paulo: Um avião de pequeno porte, modelo King Air F90, caiu no dia 7 de fevereiro em uma das mais movimentadas avenidas do bairro Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo. Ao tentar pousar no local, ele atingiu um ônibus e houve uma explosão. O piloto Gustavo Carneiro Medeiros e o advogado Márcio Louzada Carpena, de 49 anos, morreram.

Outras sete pessoas atingidas em solo ficaram feridas. Entre elas está um motociclista que passava na via e foi atingido por um destroço do avião e uma idosa que estava no ônibus.

Segundo testemunhas, o avião tentou fazer um pouso de emergência na pista da avenida, mas não conseguiu. Na queda, atingiu um ônibus e foi ouvida uma explosão. Uma grande nuvem de fumaça preta foi vista à distância pela cidade.

Márcio Capanema era professor de Direito da Pontifícia Universidade Católica (PUC) em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele dava palestra motivacional e viajava para várias cidades do Brasil.

– Queda de helicóptero em MG: Três pessoas morreram na queda de um helicóptero usado para pulverização de lavouras no dia 27 de janeiro, em uma fazenda em Cruzília, Minas Gerais. A aeronave pertencia à Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Grande Goiânia Ltda.

Entre as vítimas estão dois funcionários desta fazenda, Lucio André Duarte, de 39 anos, e Elaine Moraes Souza, de 37 anos. Também morreu o piloto Fernando André Ferreira, de 46 anos. Elaine atuava como auxiliar administrativo na fazenda e era casada com Lúcio Duarte, o gerente. O casal tinha acabado de voltar de férias.

– Avião agrícola cai em MT: Um avião agrícola caiu no dia 23 de janeiro, em uma fazenda do município de Canarana, a 838 km de Cuiabá, no Mato Grosso. O piloto, João Edson Belafronte, de 69 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Ele estava sozinho na aeronave.

O acidente ocorreu enquanto a vítima realizava uma pulverização agrícola. Os próprios trabalhadores do local presenciaram a queda e acionaram a Polícia Civil. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave Cessna Aircraft, matrícula PR-AAN, estava regularizada e registrada como prestadora de serviços privados.

– Acidente perto de Uberaba: Um dia antes do acidente ocorrido no Mato Grosso, em 22 de janeiro, outra aeronave de pulverização agrícola caiu na zona rural de Veríssimo, município a cerca de 40 km de Uberaba, Minas Gerais.

O piloto da aeronave, Walter Luís Nicolielo Junior, de 48 anos, era o único ocupante e morreu na queda. De acordo com a família, ele tinha mais de 20 anos de experiência e já havia trabalho em empresa de voos comerciais.

De acordo com o Painel de Ocorrências Aeronáuticas na Aviação Civil Brasileira, outro acidente ocorreu com a mesma aeronave em março de 2023. O piloto sofreu apenas lesões leves. Ele fazia pulverização agrícola em uma lavoura de cana-de-açúcar na Fazenda Buracão, em Uberaba.

– Casal morre em queda de helicóptero: No dia 16 de janeiro, um helicóptero com quatro pessoas caiu em uma área de mata fechada na cidade de Caieiras, na Grande São Paulo. O piloto, Edenilson de Oliveira Costa, e uma menina de 12 anos foram socorridos com vida. Já os pais da adolescente morreram no momento da queda.

As vítimas fatais foram o empresário André Feldman, de 50 anos, e sua esposa Juliana Elisa Alves Maria Feldman, de 49 anos.

– Avião explode em Ubatuba e para na praia: Ainda em janeiro, no dia 9, um avião de pequeno porte ultrapassou a pista do aeroporto de Ubatuba, no Litoral de São Paulo, e explodiu na Praia do Cruzeiro. A aeronave era um Cessna Citation 525.

O piloto Paulo Seghetto, morreu depois de ser retirado das ferragens. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e passou por tentativa de reanimação, mas não resistiu. Também estavam na aeronave quatro passageiros, resgatados com vida: Mireylle Fries, 41 anos, o marido dela, Bruno Almeida Souza, de 48, e os dois filhos, de 4 e 6 anos.

A professora Rosana Alves Vieira, que caminhava com o filho na calçada no momento do acidente, foi atingida por um destroço do avião em chamas e teve fratura exposta no pé. As informações são do portal de notícias G1.

