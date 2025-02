Geral Advogado gaúcho morto em queda de avião, Márcio Louzada Carpena comprou aeronave em 11 de dezembro do ano passado

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A aeronave do acidente foi adquirida após o advogado perder uma outra nas chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul em março de 2024. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O especialista em aviação Fábio Borille, que era amigo de Márcio Louzada Carpena, de 49 anos, que morreu na queda de um avião na Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, contou, que a aeronave do acidente foi adquirida após o advogado perder uma outra nas chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul em março de 2024. Borille, que chegou a pilotar o avião antigo em uma viagem do empresário para a Argentina, afirmou que o monomotor estragou porque estava no aeroporto Salgado Filho, que ficou alagado por semanas.

Segundo Borille, o advogado já vinha pesquisando novos modelos de aeronaves e chegou a perguntar sobre o modelo King Air F90, que usado custa aproximadamente U$ 2 milhões.

“Cheguei a falar para ele optar por uma aeronave maior, que tivesse dois motores, mas ele comentou que esse avião seria bom para ele por poder trafegar em pistas não pavimentadas. Ele chegou a me ligar depois que comprou o avião me perguntando se eu tinha alguma capa que servisse para cobrir o monomotor, mas eu não tinha”, relembra ele que também conhecia o piloto, Gustavo Medeiros, e que encontrou com ele em uma oficina mecânica fazendo reparos no avião de Carpena no dia 18 de janeiro: “Estava trocando o pneu.”

Borille contou ainda que o avião que caiu foi adquirido por Carpena junto com o sócio, Felipe Russowsky, e pago em parte com o dinheiro recebido na indenização do seguro da aeronave antiga. A compra da aeronave foi oficializada dia 11 de dezembro do ano passado. Em 26 de dezembro, o advogado celebrou, pelas redes sociais, a primeira viagem a bordo do avião, fabricado em 1981 e que tinha capacidade para até oito pessoas.

Em sua conta no Instagram, ele postou imagens ao lado do avião com os parentes antes de embarcar para o Uruguai. “Família reunida”, festejou. Nessa sexta-feira, a aeronave caiu numa avenida da Barra Funda, em São Paulo. Além de Carpena, o piloto que conduzia a aeronave também morreu no acidente, que deixou outras seis pessoas feridas.

A queda aconteceu próximo a um ônibus e carros na Avenida Marquês de São Vicente, importante via da região. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) investiga a causa do acidente. O avião decolou nesta manhã do Campo de Marte, na Zona Norte.

Diversos pontos turísticos e históricos da cidade de São Paulo estão próximos ao acidente. O CT do São Paulo está a 2,8 km do ocorrido, assim como o do Palmeiras. O estádio Allianz Parque está a 2,6 km. O Memorial da América Latina está mais perto ainda do ocorrido, a apenas 1,1 km. Mais distante estão o Museu de Arte Brasileira e Museu do Futebol, localizados a cerca de 3,5 km. O avião caiu próximo também ao Aeroporto do Campo de Marte, que fica a aproximadamente 6,5 km de onde decolou. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/advogado-gaucho-morto-em-queda-de-aviao-marcio-louzada-carpena-comprou-aeronave-em-11-de-dezembro-do-ano-passado/

Advogado gaúcho morto em queda de avião, Márcio Louzada Carpena comprou aeronave em 11 de dezembro do ano passado

2025-02-07