Por Redação O Sul | 23 de julho de 2020

Para realizar as doações, a Braskem contou com o apoio de associações e lideranças comunitárias Foto: Divulgação

A Braskem iniciou nesta semana a última etapa de doações de cestas básicas e kits de higiene para 16 cooperativas de Porto Alegre, Dois Irmãos, Esteio, Nova Santa Rita, Sapiranga e Triunfo, finalizando a distribuição de mais de 1,5 mil itens para essas comunidades.

As cooperativas selecionadas fazem parte do Ser +, programa da companhia que visa a inclusão social e ao desenvolvimento socioeconômico dos trabalhadores da cadeia de reciclagem por meio do fomento ao desenvolvimento deste setor.

A empresa encerrou o primeiro semestre com um total de mais de 45 mil pessoas beneficiadas no RS por meio de suas iniciativas de doações para apoiar a sociedade no enfrentamento ao coronavírus. As ações somam cerca de 10 mil itens de higiene doados e mais de 2,7 mil cestas básicas entregues.

Em outras frentes, a companhia também distribuiu mais de cinco toneladas de kits de higiene e EPIs junto ao Sindicato das Indústrias Químicas do Rio Grande do Sul e entregou cerca de 300 mil máscaras faciais e 45 mil aventais em parceria com a Fitesa e as Lojas Renner para instituições e saúde do RS e Defesa Civil do Estado.

No total, foram doadas cerca de 57 toneladas de alimentos para as comunidades vizinhas ao Polo Petroquímico de Triunfo. “Estamos empenhados em reduzir os impactos da pandemia tanto no auxílio às comunidades quanto no apoio a hospitais. Para isso, nos unimos a parceiros, buscando alternativas seguras e eficazes para apoiar a sociedade neste momento delicado em que a solidariedade e a união fazem toda a diferença”, afirma Daniel Fleischer, gerente de Relações Institucionais da Braskem no RS.

A Braskem ainda promoveu a campanha “Juntos Mostramos o Nosso Valor”, organizada por voluntários da empresa e representantes da CIPA. A equipe atuou em três ações para arrecadar alimentos, totalizando uma tonelada de itens que foram entregues para a comunidade de Triunfo e para a APAE de Montenegro.

