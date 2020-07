Os dados são do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas. As informações reúnem notificações de contágios e mortes de presos e de servidores que trabalham em cadeias. No total, são 8,66 mil presos infectados, sendo que 71 morreram. Entre os funcionários, 5,11 mil contraíram a Covid-19 e 65 morreram.