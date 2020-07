Economia Auxílio emergencial: Caixa estabelece calendário para desbloqueio de contas com suspeita de fraude

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







A medida foi tomada após o registro de longas filas em agências do banco Foto: Divulgação A medida foi tomada após o registro de longas filas em agências do banco. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal divulgou, nesta quinta-feira (23), um calendário para que os beneficiários do auxílio emergencial que tiveram suas contas bloqueadas por suspeita de fraude compareçam às agências para regularizar o desbloqueio.

A medida foi tomada após o registro de longas filas em agências do banco em todo o País. De acordo com a Caixa, entre as milhares de contas cujos acessos foram bloqueados, em 51% dos casos a medida ocorreu por suspeita de fraude no benefício.

Nesses casos, o trabalhador deve ir a uma agência da Caixa com documento de identidade para solicitar o desbloqueio. É preciso, no entanto, seguir um calendário que tem como base o mês de nascimento do beneficiário:

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Economia