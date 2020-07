Porto Alegre Concluído o primeiro trecho de repavimentação da avenida Bento Gonçalves, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2020

Prefeito Nelson Marchezan Júnior esteve no local para verificar as obras Foto: Jefferson Bernardes/PMPA Prefeito Nelson Marchezan Júnior esteve no local para verificar as obras. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA) Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

O primeiro trecho da avenida Bento Gonçalves – entre as avenidas Professor Cristiano Fischer e Antônio de Carvalho – a receber obras do programa de requalificação asfáltica da prefeitura de Porto Alegre foi concluído.

Iniciado em janeiro, o trecho 13, de 3,65 quilômetros, foi completamente recuperado, com investimento de R$ 1.992.500,77, provenientes da Corporação Andina de Fomento. Mais de 50 mil veículos circulam por dia no trecho restaurado.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior esteve no local, na manhã desta quinta-feira (23), acompanhado do secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen, e de representantes da empresa Schaeffer Construções Ltda., responsável pela execução das obras.

Marchezan salientou que o investimento inédito vai sanar um déficit histórico de melhorias da malha viária, que estava com mais de 85% do asfalto vencido. “Há 20 anos, não se investia em requalificação das ruas e avenidas de Porto Alegre. Estamos concluindo mais um trecho, totalmente recuperado, de uma importante avenida. Mesmo com a pandemia, a prefeitura decidiu manter os investimentos nas obras públicas com recursos já garantidos de financiamentos, para tornar a cidade mais atrativa e bela”, disse o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

Os dois sentidos do trecho 13 da avenida Bento Gonçalves receberam os serviços de drenagem/hidrojateamento, fresagem, pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente, sinalização vertical e horizontal e limpeza e execução de novas bocas de lobo. “Esse tipo de obra é inédito em Porto Alegre, realizado a partir de um estudo da prefeitura e posterior elaboração de projeto com a intervenção adequada para cada local. Além do serviço de recuperação asfáltica, com a adição de polímeros, que elevam a durabilidade e evitam o surgimento de buracos, os serviços neste trecho incluíram a execução de 79 novas rampas de acessibilidade e a adequação de 38 tampas de ferro existentes na pista”, explicou Gazen.

O trecho 14, também na Bento Gonçalves, entre a avenida Antônio de Carvalho e a Estrada João de Oliveira Remião, com 2.365 metros, está com 95% dos trabalhos já executados e deve ser entregue no mês que vem. “Vamos entregar aos porto-alegrenses vias com asfalto de mais qualidade e durabilidade. São obras planejadas em ruas e avenidas de maior movimento para garantir a melhor circulação de veículos”, reforçou Marchezan.

