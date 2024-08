Polícia Ações de fiscalização para combater furto de energia são retomadas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2024

Fiscalização é feita pela CEEE Equatorial em parceria com a Polícia Civil e Brigada Militar Foto: CEEE Equatorial/Divulgação Fiscalização é feita pela CEEE Equatorial em parceria com a Polícia Civil e Brigada Militar. (Foto: CEEE Equatorial/Divulgação) Foto: CEEE Equatorial/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em parceria com a Polícia Civil e a Brigada Militar, a CEEE Equatorial retomou neste mês as ações de fiscalização para combater o furto de energia elétrica na sua área de concessão. O crime é tipificado no Artigo 155 do Código Penal Brasileiro.

Na segunda-feira (12), a operação ocorreu em uma escola particular no bairro Floresta, em Porto Alegre. No local, a ligação de energia ocorria sem o medidor. O nome da instituição de ensino não foi divulgado.

Na semana passada, também na Capital, foi detectado furto de energia em uma oficina mecânica.

De acordo com o executivo de Recuperação de Energia da CEEE Equatorial, Sidney Ângelo Simões da Costa, as ações ocorrem rotineiramente em unidades industriais, comerciais e residenciais. “Este é um trabalho contínuo da equipe de fiscalização da CEEE Equatorial para garantir a capacidade de investimentos em expansão e melhoria do sistema elétrico”, explicou.

Desde julho de 2021, quando o Grupo Equatorial Energia assumiu a gestão da distribuidora, mais de 500 mil inspeções foram realizadas para combater o furto de energia. De acordo com a Polícia Civil, já foram efetuadas 144 prisões durante essa parceria com a CEEE.

“O furto de energia vai além do prejuízo financeiro para a companhia .Os impactos também afetam a sociedade gaúcha em diversos níveis. A perda da arrecadação destes impostos pelos governos deixam de ser revertidos em investimentos na educação, saúde, segurança e infraestrutura. Na economia, gera uma concorrência desleal. A ação representa ainda melhora da qualidade da energia recebida e queda nos riscos de acidentes com energia elétrica”, informou a empresa.

https://www.osul.com.br/acoes-de-fiscalizacao-para-combater-furto-de-energia-sao-retomadas-no-rio-grande-do-sul/

2024-08-13