Polícia Federal investiga supostos crimes eleitorais e desvio de recursos públicos em Bagé

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2024

Mandados da Operação Coactum III foram expedidos pelo Tribunal Regional Eleitoral Foto: PF/Divulgação Mandados da Operação Coactum III foram expedidos pelo Tribunal Regional Eleitoral. (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta terça-feira (13), a Operação Coactum III, que investiga a inserção de declaração falsa em prestação de contas eleitorais – o famoso caixa 2 –, organização criminosa, peculato e lavagem de capitais em Bagé.

Mais de 70 policiais federais cumpriram 34 mandados de busca e apreensão no município da Região da Campanha, em Porto Alegre e Florianópolis (SC). As ordens judiciais foram expedidas pelo TRE-RS (Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul).

A ação é um desdobramento da Operação Coactum II, deflagrada em maio. Na ocasião, dois servidores públicos foram presos em flagrante pelo crime de peculato.

“Segundo apurado, pelo menos desde 2017, servidores públicos comissionados do município de Bagé são obrigados a pagar parte de seus salários para a organização criminosa. Os valores exigidos foram vertidos para fins eleitorais sem a devida declaração como receita auferida perante a Justiça Eleitoral. A prática, popularmente conhecida como “rachadinha”, teria possibilitado o desvio de mais de 10 milhões de reais”, informou a PF.

Entre os alvos da operação desta terça, estão agentes políticos e funcionários públicos municipais suspeitos de recolher e operacionalizar a ocultação e dissimulação dos valores desviados.

