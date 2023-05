Rio Grande do Sul Ações do “Maio Amarelo” em Pelotas, no Sul do Estado, são intensificadas

10 de maio de 2023

O "Maio Amarelo" é um movimento internacional de atenção e discussão sobre a segurança no trânsito com o fomento de ações educativas Foto: Divulgação/PRF O "Maio Amarelo" é um movimento internacional de atenção e discussão sobre a segurança no trânsito com o fomento de ações educativas (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

As ações de educação para o trânsito neste mês adquirem a atenção especial de diversas empresas e instituições. Nesta terça-feira (09), a atividade ocorreu com alunos do programa “jovem aprendiz” do Sest Senat, em Pelotas, no Sul do Estado, que debateram sobre comportamentos e condutas no trânsito.

Durante todo o mês de maio na área de circunscrição da Delegacia da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Pelotas acontecerá um grande número de ações com o objetivo de provocar a reflexão da sociedade para um trânsito mais seguro.

Entre os temas abordados, destacam-se condutas assertivas como: uso do cinto de segurança, respeito à velocidade da via, não ultrapassar em locais proibidos, não dirigir após ingerir bebidas alcoólicas, entre outros, pois como destaca o tema da campanha, “No trânsito, escolha a vida.”

