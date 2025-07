Economia Acordo entre Estados Unidos e União Europeia faz o Brasil perder um parceiro de peso nas negociações sobre o tarifaço

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2025

A União Europeia é um grupo visto como importante parceiro na geopolítica mundial do Brasil. (Foto: Reprodução)

Na semana derradeira, o Brasil perdeu um aliado de peso a seu lado na batalha com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A União Europeia, grupo visto como importante parceiro na geopolítica mundial do Brasil, fechou no domingo (27) um acordo com os Estados Unidos, tirando o caráter de urgência do tratado com o Mercosul.

Enquanto isso, a equipe de Lula aguarda as justificativas legais para o tarifaço de 50%, já que Trump reforçou ontem que não vai adiar o prazo de entrada em vigor das novas tarifas recíprocas dos EUA com o resto do mundo, no dia 1º de agosto.

Vale lembrar que o Brasil tem déficit comercial com os EUA. Ou seja, por esse lado não há base legal para a imposição das novas taxas.

A Casa Branca pode alegar que a Secretaria de Comércio (USTR) norte-americana analisa práticas comerciais desleais da parte do Brasil.

Mas, nada disso vai afastar a imagem de que o componente político, de apoio a Bolsonaro, é um dos principais motivos para a sanção ao Brasil, além da tentativa de proteger as big techs por aqui.

Em Nova York para agendas na ONU, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, enviou recados que gostaria de se encontrar com o secretário de Estado, Marco Rubio, e poderia ir a Washington numa última tentativa antes da entrada em vigor do tarifaço.

Enquanto isso, a oposição critica o presidente Lula de não ter feito nenhum esforço pessoal para reabrir as negociações.

Apesar das críticas, o Brasil de fato buscou negociar, o vice-presidente Geraldo Alckmin conversou com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick mas, realmente, Lula poderia ter pelo menos feito uma ligação para Donald Trump para tentar distensionar a relação.

Não o fez e agora é criticado pela oposição. O senador Ciro Nogueira (PP-PI) faz, em um tom de desafio, claro, um apelo para que Lula deixe de lado a ideologia e telefone para Trump em busca de reabrir as negociações.

Entenda abaixo os principais pontos do acordo:

– Produtos europeus vão ser taxados em 15%, e não mais em 30%, como Trump havia anunciado;

– União Europeia vai investir US$ 600 bilhões nos EUA;

– Bloco europeu vai firmar acordos para compra de energia e de equipamentos militares dos EUA.

– Ursula von der Leyen afirmou que a União Europeia vai substituir o gás e o petróleo comprados da Rússia por gás, petróleo e combustíveis dos EUA;

– TARIFA ZERO para produtos considerados estratégicos, como aeronaves e peças, alguns produtos químicos e medicamentos genéricos;

– Bebidas alcoólicas ficaram de fora da decisão sobre tarifa zero.

