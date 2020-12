Verão “Acredito que em razão da pandemia a população gaúcha irá permanecer no estado”, aposta o prefeito de Tramandaí

28 de dezembro de 2020

O prefeito de Tramandaí, Luiz Carlos Gauto, acredita que os gaúchos vão optar por destinos mais próximos. (Foto: Reprodução/Instagram)

Verão é sinônimo de calor, praia e momentos de descontração. Com a chegada da estação mais quente do ano, os veranistas habitualmente se preparam para aproveitar momentos de lazer e um dos destinos mais procurados é o litoral norte gaúcho. Porém, a pandemia do novo coronavírus causou diversas modificações na vida pessoal e profissional da população, impondo restrições de isolamento social para conter o avanço da doença.

Às vésperas de um veraneio atípico, o prefeito de Tramandaí, Luiz Carlos Gauto, acredita que os gaúchos vão optar por destinos mais próximos. “Acredito que em razão da pandemia à população gaúcha irá permanecer no estado. Temos grande expectativa de um grande público neste veraneio nas praias gaúchas. Hoje já contamos com um acréscimo de mais de 20 mil pessoas na baixa temporada”, destacou.

Em relação às medidas de segurança que serão executadas para receber os veranistas, o prefeito da cidade disse que irá trabalhar com a conscientização da comunidade e dos turistas. Gauto afirmou ainda, que pretende intensificar as campanhas através das mídias e reforçar as visitas das equipes da vigilância sanitária no comércio para orientação do protocolo do governo na bandeira vermelha.

“Mas no momento que recebermos mais de 200 mil pessoas na cidade será muito difícil o controle das medidas estabelecidas, contaremos com o apoio das secretarias do estado que irão compor a operação verão no litoral”, argumentou.

Gauto foi reeleito para continuar no comando da prefeitura de Tramandaí, uma das principais praias gaúchas, localizada a pouco mais de 100 km de Porto Alegre. Ele destacou que dará continuidade nos projetos desta gestão nas áreas da saúde, educação e segurança, como também na revitalização da Beira-Mar e Beira-Rio. Além de manter os investimentos nestas áreas, ele revelou que vai investir na infraestrutura da cidade, especialmente no asfalto, calçamentos e no sistema pluvial.

“Além disto queremos qualificar os serviços prestados com a qualificação dos servidores para um melhor acolhimento e também investir em sistemas que possam melhorar os controles e interação entre secretarias para uma prestação de serviços com excelência”, finalizou.

