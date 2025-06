Rio Grande do Sul Acusado de encomendar execução da esposa vai a júri em cidade gaúcha

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2025

Marido teria planejado assassinato para evitar partilha de bens em separação. (Foto: Freepik)

O homem acusado de encomendar o assassinato da esposa vai a júri popular na próxima quarta-feira (25), em Palmeira das Missões (Região Noroeste do Estado). Também sentará no banco dos réus o suposto executor do plano, que resultou na morte a tiros de Sandra Mara Lovis Trentin, em 2018. A sessão estava originalmente marcada para fevereiro, mas foi cancelada devido à renúncia do advogado de defesa de um dos acusados.

Presididos pelo juiz de Direito Gustavo Bruschi, da Vara Criminal da Comarca local, os trabalhos têm início marcado para as 9h. Não está descartada uma duração de até dois dias.

Os réus respondem ao processo pelos crimes de homicídio qualificado, por motivo torpe e mediante pagamento ou promessa de recompensa, além de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Há também o agravante de feminicídio (devido à condição de gênero) e o crime conexo de ocultação de cadáver.

De acordo com acusação formulada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), o réu planejou e ordenou a morte da vítima para se desvencilhar do relacionamento conjugal sem ter que partilhar o patrimônio do casal, que residia com com filhos menores de idade.

No processo consta que Sandra foi surpreendida e, sob ameaça de arma-de-fogo, levada a um local ermo no município de Boa Vista das Missões. Em seguida, acabou executada a tiros e teve o corpo ocultado. A data do crime é incerta, mas a perícia apontou que a vítima foi assassinada entre os dias 30 de janeiro e 17 de fevereiro de 2018, ao passo que o cadáver teria sido ocultado no período de 20 a 22 de fevereiro daquele ano.

Novo Hamburgo

O Foro de Novo Hamburgo (Vale do Sinos) recebeu nesta semana a última audiência do processo que apura o assassinato da comerciante Priscila Morgana Alves Diniz. O crime ocorreu no início da manhã de 12 de outubro do ano passado, em frente ao restaurante onde a vítima trabalhava, no bairro Canudos.

A audiência foi conduzida pelo Juiz de Direito Flávio Curvello Martins de Souza, titular da 1ª Vara Criminal da Comarca. No total, foram ouvidas 15 testemunhas e os três réus, que incluem a sogra da vítima. Com a finalização da fase de instrução processual, cada uma das partes tem até a semana que vem para as argumentações finais.

Conforme a denúncia, os três acusados agiram em conjunto e com divisão de tarefas. A acusação relata que dois dos réus se deslocaram de motocicleta até o local e, utilizando arma-de-fogo (jamais encontrada), um deles teria baleado a vítima, que faleceu após dois dias de internação hospitalar.

A ré, sogra de Priscila, é apontada pelo MPR como mandante da execução, pela qual teria pago R$ 7 mil aos dois executores. Motivo: uma série de desentendimentos da mulher com a nora.

(Marcello Campos)

