Rio Grande do Sul Acusado de feminicídio vai a júri popular em Montenegro nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 5 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Débora Michels Rodrigues da Silva trabalhava como personal trainer. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Apontado como autor do feminicídio da companheira, um homem de 49 anos vai a júri popular em Montenegro (Vale do Caí) nesta quinta-feira (6). A vítima, que tinha 30 anos e trabalhava como personal trainer, de 30 anos, foi assassinada no dia 26 de janeiro do ano passado. Conforme o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), o casal estava em processo de separação após mais de uma década de relacionamento, por iniciativa dela.

O processo detalha que houve uma discussão e a Débora Michels Rodrigues da Silva foi morta por estrangulamento, depois teve o corpo levado de carro até a casa dos pais dela, sendo abandonado na calçada em frente à residência. O companheiro se apresentou à Polícia dois dias depois e permanece preso desde então em uma Penitenciária Estadual de Canoas (Região Metropolitana de Porto Alegre).

Acusações: homicídio com os agravantes de motivo torpe (inconformidade com o fim do relacionamento), emprego de asfixia mecânica e recurso que dificultou a defesa da vítima (assim como a superioridade física do homem em relação à vítima), além da questão de gênero, ou seja, o feminicídio dentro de um contexto de violência doméstica.

Sessão no Tribunal

O julgamento tem início marcado para as 7h e previsão de encerramento entre a noite e a madrugada desta sexta-feira. Atuará na acusação em plenário a promotora de Justiça Rafaela Hias Moreira Huergo, que ressalta:

“O Ministério Público vai ao júri com tranquilidade e convicção da responsabilidade do réu pela morte, crime grave que chocou a comunidade montenegrina e gaúcha, para buscar uma reprimenda exemplar que mostre que a sociedade não tolera mais este tipo de barbárie”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/acusado-de-feminicidio-vai-a-juri-popular-m-montenegro-nesta-quinta-feira/

Acusado de feminicídio vai a júri popular em Montenegro nesta quinta-feira

2025-03-05